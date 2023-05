Funkcjonariusze Lubelskiej Służby Celno-Skarbowej wylali do oczyszczalni ścieków ponad 15,5 tys. litrów nielegalnego alkoholu m.in. z przemytu, a ponad 27 tys. litrów przekazała do wykorzystania przy dezynfekcji - podał w poniedziałek rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.

KAS wylała do oczyszczalni ponad 15,5 tys. litrów nielegalnego alkoholu /fot. KAS

Zniszczony nielegalny alkohol

Rzecznik lubelskiej IAS poinformował, że w tym roku ponad 15,5 tys. litrów alkoholu niewiadomego składu i pochodzenia zamiast do nielegalnej dystrybucji trafiło do oczyszczalni ścieków.

To alkohol, który zatrzymany został m.in. przy próbach przemytu na teren Unii Europejskiej. Gdy właściwe sądy orzekały przepadek alkoholu rzecz skarbu państwa, a sam płyn nie nadawał się do celów dezynfekcyjnych - w grę wchodziło tylko zniszczenie - wyjaśnił Deruś dodając, że alkohol trafił do oczyszczalni ścieków, gdzie ulega biodegradacji.

Jak wskazał Deruś, przejęty przez KAS alkohol jest niewiadomego pochodzenia, nie posiada badań sanitarnych, dokumentacji potwierdzającej jego skład czy oryginalność, nie nadaje się do spożycia i nie może być dopuszczony do sprzedaży. Jego niszczenie - dodał - jest podyktowane głównie dobrem konsumentów oraz ochroną rynku przed podrabianymi i niebezpiecznymi towarami.

Co się dzieje z nielegalnym alkoholem przejętym przez KAS?

Natomiast od wybuchu pandemii - podał rzecznik lubelskiej IAS - już ponad 27 tys. litrów alkoholu zostało przekazanych na cele dezynfekcyjne m.in. do szpitali, sanepidu, wojska i innych służb mundurowych, gdzie sprawdzał się jako środek do przygotowania preparatów do dezynfekcji powierzchni, przedmiotów lub pojazdów wymagających odkażania. Jak dodał, przekazanie alkoholu odbywało się za zgodą i pod nadzorem sanepidu.

Przypomniał, że spożywanie pochodzących z nieznanych źródeł wyrobów alkoholowych może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. "Badania laboratoryjne próbek przejętego przez KAS alkoholu wielokrotnie wykazywały w jego składzie obecność metanolu, będącego silną trucizną, odkażalników i innych groźnych dla organizmu ludzkiego substancji" - wskazał rzecznik lubelskiej IAS.

