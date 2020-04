KAS: Zatrzymano 25 tys. litrów nielegalnego alkoholu; miał trafić do Arabii Saudyjskiej

Funkcjonariusze pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i policjanci wykryli 25 tys. litrów alkoholu, wódki i whisky, który miał trafić do Arabii Saudyjskiej - informuje we wtorkowym komunikacie KAS. Kontrabanda była ukryta w urządzeniach do filtracji powietrza.