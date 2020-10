KAS: zlikwidowana nielegalna fabryka mogła pakować 150 paczek papierosów na minutę

Jak podano w komunikacie KAS, na początku października 2020 r. funkcjonariusze KAS i CBŚP ustalili, że w okolicy Słupska, na terenie byłego zakładu metalurgicznego działała fabryka nielegalnych wyrobów tytoniowych.

"Na miejscu służby zabezpieczyły ponad 1 mln szt. gotowych papierosów, ok. 16 ton suszu tytoniowego oraz 5 ton krajanki tytoniowej. Zajęto również dwie linie technologiczne do produkcji papierosów - jedną z paczkowarką, drugą do cięcia i konfekcjonowania tytoniu z suszarnią, agregat prądotwórczy, foliarki, 3 wózki widłowe" - poinformowano.

Zajęta maszyna osiągała wydajność rzędu 1,5 tys. papierosów na minutę, natomiast urządzenie do pakowania papierosów mogło przygotować nawet 150 paczek na minutę.

"Funkcjonariusze zatrzymali 2 mężczyzn, którzy zajmowali się przemytem wyrobów tytoniowych i zabezpieczyli pojazdy ciężarowe, w których łącznie wykryli ponad 3 mln szt. papierosów oraz ponad 16 ton suszu tytoniowego" - dodano.

Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 24 mln zł.

Jak poinformowano w komunikacie, zatrzymani kierowcy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych. Śledztwo w tej sprawie prowadzą Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy oraz Zarząd w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Słupsku.