Kasztelan z nowym spotem i loterią podkapslową

Kasztelan w tym roku podzieli się ze swoimi konsumentami dodatkowymi puszkami, które wygrać można w podkapslowej loterii. Wystarczy kupić piwo Kasztelan Jasne Pełne lub Kasztelan Niepasteryzowane w promocyjnym opakowaniu i sprawdzić kapsel lub kluczyk. Każdy zwycięski kapsel albo kluczyk to wygrany Kasztelan Jasne Pełne w puszce 0,5l do odbioru. Tegoroczną nowością są „kapsle pocieszenia” z hasłami zachęcającymi do dalszej zabawy, jak np.: „Spróbuj Waść jeszcze raz” czy „Skucha! Waść dalej szuka”.

Jeszcze przed majówką, 23 kwietnia, wystartuje kampania telewizyjna wspierająca loterię z nową reklamą osadzoną w znanej i lubianej przez konsumentów platformie komunikacyjnej „Racz Waść Wpaść”. W spocie na współczesnym grillu pojawia się Kasztelan i dzieli się tym co najlepsze, przenosząc bohaterów na wyjątkowe spotkanie przy grillu w stylu staropolskiej biesiady. Kasztelan zachęca do wzięcia udziału w loterii hasłem: „pod kapsle kukajcie, piwo wygrywajcie!”. Tak jak przy poprzednich produkcjach również i tym razem nie zabraknie humoru, nowocześnie podanej tradycji i apetycznego piwa.

Kampania w tv będzie emitowana w ogólnopolskiej telewizji i kanałach tematycznych. Reklamę w reżyserii Szymona Pawlika stworzyła agencja Brainbox, producentem jest studio filmowe Dynamo, zza kamery operował Marek Sanak, a nowoczesne tło muzyczne z nutką tradycji skomponował Auer.

Poza kampanią telewizyjną loterię Kasztelana wspierać będą działania marki w digitalu, w tym w mediach społecznościowych oraz materiały POS w puntach sprzedaży.