Katar: kibice kupią piwo na stadionach podczas Mundialu

Reuters poinformował, że organizatorzy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Katarze pozwolą na to żeby kibice mogli na stadionie napić się piwa alkoholowego przed rozpoczęciem meczów.





Katar pozwoli kibicom na kupno piwa na stadionach podczas Mundialu/fot. Hubert Figuière/FLickr, licencja Creative Commons

Mundial: kibic jednak kupią piwo na stadionach

Pierwszy raz w historii Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej będą rozgrywane w kraju muzułmańskim gdzie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu. Dla FIFA to duży problem ponieważ jednym ze sponsorów tytularnych jest amerykański producent piwa. Zgodnie z ustaleniami, do których dotarł Reuters, wynika, że władze Kataru zgodziły się na to, aby kibice z biletami mogli na stadionie kupić piwom na trzy godziny przed rozpoczęciem meczu oraz godzinę po ostatnim gwizdku.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Budweiser będzie mógł także serwować piwo w głównej strefie kibica w stolicy w godzinach od 18.30 do 1.00. Wcześniej, podczas mistrzostw sprzedaż była prowadzona całą dobę.

Mundial: alkohol w Katarze nie jest zabroniony

Alkohol w Katarze nie jest całkowicie zabroniony to już jego spożywanie w miejscach publicznych zdecydowanie tak. Podróżni przybywający do tego kraju nie mogą wjechać z alkoholem nawet jeśli dokonali zakupów w sklepach wolnocłowych na lotniskach.

Nie można swobodnie kupować alkoholu w wydzielonych sklepach na obrzeżach Dohy bowiem prawo wstępu do tych placówek maja tylko cudzoziemcy legitymujący się specjalnym pozwoleniem na pobyt stały.

Turyści mogą spożywać alkohol w niektórych hotelach, restauracjach i klubach, które posiadają licencję na wyszynk. W takich punktach kufel 0,5 litrowy piwa jasnego kosztuje około 18 dolarów czyli około 90 złotych.