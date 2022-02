Kiedy wysyłka alkoholu kurierem jest legalna?

Alkohol, podobnie jak inne produkty akcyzowe należy do towarów całkowicie wyłączonych z przewozów kurierskich, niezależnie od regulaminu przewoźnika. Istnieją jednak sytuacje, w których zarówno osoby prywatne jak i firmy – przy zawiązaniu współpracy z pośrednikiem – są w stanie nadać przesyłką napoje alkoholowe zarówno w obrębie kraju, jak i za granicę.

Przy wysyłaniu alkoholu kurierem należy zapoznać się z prawem/ fot. mat. prasowe

Często jest to związane z koniecznością ustalenia indywidualnych warunków współpracy z danym przewoźnikiem i stosowania się do przepisów prawa dotyczących maksymalnej zawartości alkoholu oraz przygotowaniem dokumentacji celnej lub akcyzowej.

Jeżeli chcemy wysłać kurierem np. kilkudziesięcioletnie wino chateau Bordeaux w ramach prezentu, lub paletę z limitowaną serią ekskluzywnej whisky, z pomocą przychodzą firmy mikrologistyczne. Zazwyczaj oferują one kompleksowe usługi w tym zakresie: podejmują towar od nadawcy, bezpiecznie go pakują w certyfikowane opakowania, przygotowują dokumenty przewozowe, w końcu nadzorują cały proces wysyłki aż do finalnej dostawy. Nie każdy wie, że taką wysyłkę można zrealizować zarówno do jednego z krajów Unii Europejskiej, jak i do Japonii czy Nowej Zelandii.

– Przesyłki zawierające jakikolwiek alkohol są standardowo wyłączone z przewozu, wymagane są specjalne zezwolenia lub licencje oraz szkolenia z zakresu właściwego pakowania. Próba samodzielnego zapakowania oraz wysłania może skutkować np. uszkodzeniem butelek w transporcie oraz zalani innych paczek. W takiej sytuacji odpowiedzialność ponosi nadawca. My gwarantujemy, że przesyłki są wysyłane zgodnie w wymogami prawnymi oraz standardami jakościowymi – mówi Mariusz Koper, który prowadzi punkt MBE w Piasecznie.

Kto może wysyłać i odbierać alkohol?

Przy wysyłkach alkoholi należy spełnić kilka wymogów, które stawiane są zarówno nadawcy jak i odbiorcy, jak choćby posiadanie licencji na obrót towarami. Z reguły w przypadku wysyłki do osoby prywatnej występują limity ilościowe w zależności od rodzaju trunku. Zdarza się również, że występują limity czasowe - odbiorca może np. tylko raz w miesiącu otrzymać przesyłkę zawierającą alkohol. Istotne jest to jak zostaną przygotowane dokumenty wysyłkowe – od tego zależy, czy towar szybko i sprawnie przejdzie odprawy celne, czy zostanie np. zatrzymany lub zwrócony do nadawcy.

W przypadku wysyłki ekskluzywnych, drogich produktów, warto doinwestować w ubezpieczenie transportu. – Wraz z usługą wysyłki oraz pakowania klientom oferujemy również kompleksowe ubezpieczenie MBE SafeValue. Niezależnie od rodzaju alkoholu, jego ilości lub wartości, możemy zagwarantować, że towar będzie zabezpieczony przed każdym rodzajem ryzyka, jak np. uszkodzenie, zgubienie czy kradzież. Ubezpieczenie działa zarówno w trakcie transportu jak również podczas pakowania przez pracownika MBE, co jest usługą bardzo unikatową na rynku – kontynuuje Mariusz Koper.

Nietypowe alkohole

Alkohol alkoholowi jednak nierówny; transport win jest „prostszy” z punktu widzenia prawa, gdyż nie są wymagane np. certyfikaty lub licencje importowe. Są jednak takie napoje zawierające etanol, które nie mieszczą się w kategoriach przeznaczonych dla wódek czy whiskey.

– Pod koniec grudnia zeszłego roku zlecono nam wysyłkę butelki rumu o zawartości alkoholu 75%. W rozumieniu prawa jest to już towar ADR (tj. niebezpieczny). Klient chciał przesłać butelkę do Tajwanu, niestety żadna z firm w Polsce nie chciała się podjąć tego zadania. Z pomocą przyszedł dopiero punkt MBE w Berlinie. Współpracujący z naszą siecią certyfikowany pracownik DGR/ADR przygotował przesyłkę do transportu drogowego, a punkt w Berlinie zorganizował wysyłkę lotniczą. Butelka miała dotrzeć do odbiorcy przed Sylwestrem. Udało się ją dostarczyć dokładnie 31 grudnia. Butelka była warta 14 tys. euro – opowiada Koper.

Jeżeli ilości napojów alkoholowych, które chcemy wysłać – czy do innego województwa, czy na drugi koniec świata – nie są duże, i zależy nam, by dotarły w jednym kawałku, najlepszym wyjściem jest skorzystanie z usług firmy logistycznej. Oszczędzi nam to mnóstwa czasu (na poznawanie kruczków prawnych i wypełnianie dokumentów), a także nerwów – ubezpieczenie towaru gwarantuje bowiem, że wartość wysyłki zostanie zwrócona w przypadku zniszczenia paczki i jej zawartości.