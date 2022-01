Kilkanaście krzewów konopi w zlikwidowanej przez policję plantacji

Prawie 3 kilogramy marihuany i 13 krzewów konopi indyjskich przejęli policjanci, którzy zlikwidowali nielegalną plantację w gminie Pilica w powiecie zawierciańskim (Śląskie). Pod zarzutem wytwarzania i posiadania narkotyków zatrzymany został 42-latek z Zawiercia.

Jak przekazała w poniedziałek Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, plantację, działającą na prywatnej posesji, zlikwidowali tamtejsi policjanci z wydziału kryminalnego; miejsce uprawy roślin było profesjonalnie przygotowane.

"Policjanci zabezpieczyli 13 krzaków i prawie 3 kg ziela konopi. Dodatkowo w budynku ujawniono nielegalny pobór energii elektrycznej. Zawiercianin, który przyjechał na miejsce doglądać swojego +biznesu+, został zatrzymany. 42-latek usłyszał już zarzuty związane z narkotykami. Śledczy ustalają wartość strat spowodowanych kradzieżą energii elektrycznej" - podała policja.

W miniony weekend sąd przychylił się do wniosku policjantów oraz prokuratora i zdecydował o aresztowaniu podejrzanego. Za wytwarzanie środków odurzających grozi nie mniej niż 3 lata pozbawienia wolności, natomiast posiadanie znacznych ilości środków odurzających jest przestępstwem zagrożonym karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Na poczet grzywien zabezpieczono samochód należący do sprawcy.