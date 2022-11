Podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu Jakub Nowak, prezes JNT Group tłumaczył, jak koszty związane z sytuacja na Ukrainie wpływają na producentów wina. Okazuje się, że nie bardzo mogą zmieniać w tej chwili asortyment, a zwyczaje zakupowe konsumentów zmieniają się cały czas.

Jakub Nowak, prezes JNT Group na FRSiH 2022 opowiadał o tym, co dzieje się z cenami wina/ fot. PTWP

Wina i koszty produkcji drożeją

Co dzieje się na rynku wina odkąd Rosja zaatakowała Ukrainę? - Dzieje się to samo, co we wszystkich innych branżach. Jestem właśnie po wewnętrznym liczeniu inflacji wewnątrz firmy. Przeliczyliśmy, jaki jest faktycznie wzrost cen surowców i materiałów u nas w firmie. I po październiku wynosi to dokładnie 75 proc. – mówił prezes JNT Group.

- Rozmawiając z sieciami handlowymi dostajemy informację, że maksymalna podwyżka cen w ciągu roku nie powinna być wyższa niż inflacja. Otóż w naszej branży podwyżki cen materiałów i surowców wynoszą 75 proc. - wskazywał mówiąc jednocześnie, że z tymi podwyżkami kosztów producenci zostają sami.

Na rynku brakuje szkła

Wzrost cen to nie jedyny problem. Podobnie jest ze zmianami związanymi z dostępnością materiałów a także z elastycznym reagowaniem na potrzeby klientów. - Wcześniej mogliśmy odbierać dwa miliony butelek co kwartał, planowo, co tydzień, dwa tygodnie, zgodnie z planami produkcji. W tej chwili sytuacja na tyle się zmieniła, że musimy odebrać przed rozpoczynającym się kwartałem 2 mln butelek, zapłacić za nie dwa razy tyle, co wcześniej, a często też przepłacić. Oprócz tego, że musimy ponieść te koszty, to butelki musimy także zmagazynować – mówił Jakub Nowak.

To jest oczywiście problem, który dotyczy wszystkich firm. Po drugiej stronie jest konsument, który zmienił swoje strategie zakupowe. W ciągu ostatnich 2 lat zmieniło się więcej niż przez 10 poprzednich. To oczywiście wynik pandemii. Musimy więc poradzić sobie z rosnącymi kosztami, ale podwyżki mierzyć zasobnością portfela klientów, która jest coraz mniejsza – mówił Jakub Nowak.

Prezes JNT Group zdradził także, że zaczyna tydzień od chodzenia po sklepach, żeby zobaczyć, co dzieje się z jego winami, ale też, co robi konkurencja. To, co zwróciło jego uwagę, to coraz większa liczba osób korzystająca z czytników cen.

Konsumenci szukają tańszych zamienników

- Jeszcze 2 lata temu w gazetkach największych sieci w Polsce zawierały głównie produkty w cenie 20-30 zł. Teraz dokładnie 80 proc. zajmują produkty w cenie do 15 zł. Konsument nie oszczędzi na energii, paliwie, kredycie, bo to są rzeczy, których nie może ograniczyć. Natomiast robiąc zakupy może zmienić wino za 25 zł na takie za 15 zł. Ono też będzie alkoholem, też będzie winem, czasami równie dobrym jak wina droższe – tłumaczy szef JNT Group.

Dlatego wiele firm zastanawia się nad wprowadzeniem nowych, bardziej dostępnych cenowo produktów. Ale, jak się okazuje, nie jest to łatwe zadanie. - Jeżeli firma nie ma zasobów, albo ma taki portfel produktów, które nie mają ściśle określonej kategorii cenowej, może mieć wielki problem. Zwłaszcza teraz, jeśli firma chce zmienić strategię, to po prostu nie ma dostępu do surowców i materiałów. Np. nikt nie wprowadzi nowego produktu przy niedoborze szkła, bo huta po prostu nie da mu nowych butelek. Albo da je w takiej cenie, że finalnie produktu nie da się umieścić w tańszej kategorii – podsumowuje przedstawiciel JNT Group.

