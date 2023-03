Tenczynek Dystrybucja, jedna ze półek Janusza Palikota, znalazła się pod lupą KNF – dowiedział się portal money.pl. Z kolei należąca do Janusza Palikota spółka Alembik Polska nie wykupiła obligacji – czytamy na obligacje.pl.

KNF przygląda się spółce Tenczyńska Dystrybucja. Alembik Polska nie wykupił obligacji/ fot. mat. prasowe

KNF będzie się przyglądał spółce Tenczynek Dystrybucja. Głównym źródłem finansowania jest w niej crowdfunding pożyczkowy. W ramach cyklicznych emisji spółka pozyskała do tej pory ponad 36 mln zł. Palikot obiecuje inwestującym „14% + bonus od 0,5-2%”. Jednak wysokie oprocentowanie budzi niepokój ewentualnych inwestorów.

Palikot o kontroli KNF-u

- Zaudytowane dane udostępnimy w terminach ustawowych. Mikropożyczki Tenczyńskiej Dystrybucji będą miały swoje odzwierciedlenie w skonsolidowanym sprawozdaniu - zapowiada Palikot w rozmowie z money.pl.

Opinie są zasadne pod warunkiem, że uargumentowane. Jestem za otwartą debatą, nikogo nie będziemy cenzurować. A KNF niech się przygląda. Taka jest rola tego organu. Cieszę się, że czuwają nad bezpieczeństwem takich projektów jak nasz - mówi money.pl Janusz Palikot.

Tenczynek Dystrybucja: działamy zgodnie z prawem

Z kolei biuro prasowe Tenczyńskiej Dystrybucji przekonuje, że wszystkie działania firmy są zgodne z prawem."Odnosząc się do przedstawianych nam zarzutów w różnych mediach społecznościowych chcemy podkreślić, że sposób, w jaki pozyskujemy finansowanie jest zgodny prawem oraz wytycznymi KNF i UOKiK. Zwracamy szczególną uwagę, aby nasz przekaz był zrozumiały dla każdego potencjalnego zainteresowanego, a nasza działalność jak najbardziej transparentna" - informuje biuro prasowe Tenczynka Dystrybucji w odpowiedzi na pytania money.pl.

Formule finansowania spółki przygląda się także KNF. - Działalność spółki Tenczynek Dystrybucja jest śledzona z uwagą przez UKNF i jest analizowana pod kątem formuły finansowania jej bieżącej działalności operacyjnej - mówi money.pl Jacek Barszczewski z biura prasowego KNF.

Po publikacji artykułu na Portalu Spożywczym zespół Tenczynka odpowiedział na główne zarzuty, jakie wskazał serwis money.pl.

Tenczynek odpiera zarzuty

1. Informujemy, że KNF, nie prowadzi postępowania ws. Buntu Finansowego, bo z zgodnie z prawem co do zasady nie zajmuje się pożyczkami.

2. UOKiK, który ma uprawnienia do tego oświadczył, że nie dostał żadnych skarg na ten projekt. Informacja na temat znajduje się w tekście artykułu.

3. Z naszych doświadczeń wynika, że w przypadku kontroli KNF kontaktuje się ze Spółką, zadaje pytania, informuje o postępowaniu, jeśli takowe ma miejsce. Do dzisiaj żadna korespondencja z KNF ani UOKiK nie trafiła do Spółki, co nie dziwi, bo nie ma powodu do jakiegokolwiek niepokoju.

4. Wszystkie transze „Buntu finansowego” zostały spłacone i rozliczone, a inwestorzy otrzymali łącznie ok. 2 mln odsetek. Duża cześć Inwestorów, uznając nas za wiarygodnych partnerów ponownie powierza nam swoje środki.

5. Prosimy o niepowielanie krzykliwych tytułów obliczonych na klikalność, nie mających oparcia w rzeczywistości. Artykuł oraz informacje nie zmieniają planów Spółki tak w zakresie celów operacyjnych jak i upublicznienia.

Alembik polska nie wykupił obligacji

Z kolei serwis obligacje.pl poinformował, że należąca do Janusza Palikota spółka Alembik Polska nie wykupiła obligacji. „Dzień po rozliczeniu zaległości z tytułu obligacji serii D alkoholowa spółka nie spłaciła papierów serii E o wartości 1,97 mln zł. Przekonuje, że wykupi je do 3 kwietnia” – poinformował portal.

„W miniony poniedziałek zarządzana przez Janusza Palikota spółka dokończyła spłatę zaległości z tytułu obligacji, których termin wykupu minął 14 marca. Już we wtorek nie spłaciła natomiast kolejnej serii, tym razem o wartości 1,97 mln zł. Do obligatariuszy trafiły wyłącznie odsetki, w sumie za 44 tys. zł. Według zapewnień Alembika, spłata należności głównej nastąpić ma do 3 kwietnia” – informuje serwis obligacje.pl.

