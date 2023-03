Tenczynek Dystrybucja, jedna ze półek Janusza Palikota, znalazła się pod lupą KNF – dowiedział się portal money.pl. Z kolei należąca do Janusza Palikota spółka Alembik Polska nie wykupiła obligacji – czytamy na obligacje.pl.

KNF przygląda się spółce Tenczyńska Dystrybucja. Alembik Polska nie wykupił obligacji/ fot. mat. prasowe

KNF będzie się przyglądał spółce Tenczynek Dystrybucja. Głównym źródłem finansowania jest w niej crowdfunding pożyczkowy. W ramach cyklicznych emisji spółka pozyskała do tej pory ponad 36 mln zł. Palikot obiecuje inwestującym „14% + bonus od 0,5-2%”. Jednak wysokie oprocentowanie budzi niepokój ewentualnych inwestorów.

Palikot o kontroli KNF-u

- Zaudytowane dane udostępnimy w terminach ustawowych. Mikropożyczki Tenczyńskiej Dystrybucji będą miały swoje odzwierciedlenie w skonsolidowanym sprawozdaniu - zapowiada Palikot w rozmowie z money.pl.

Opinie są zasadne pod warunkiem, że uargumentowane. Jestem za otwartą debatą, nikogo nie będziemy cenzurować. A KNF niech się przygląda. Taka jest rola tego organu. Cieszę się, że czuwają nad bezpieczeństwem takich projektów jak nasz - mówi money.pl Janusz Palikot.

Tenczynek Dystrybucja: działamy zgodnie z prawem

Z kolei biuro prasowe Tenczyńskiej Dystrybucji przekonuje, że wszystkie działania firmy są zgodne z prawem."Odnosząc się do przedstawianych nam zarzutów w różnych mediach społecznościowych chcemy podkreślić, że sposób, w jaki pozyskujemy finansowanie jest zgodny prawem oraz wytycznymi KNF i UOKiK. Zwracamy szczególną uwagę, aby nasz przekaz był zrozumiały dla każdego potencjalnego zainteresowanego, a nasza działalność jak najbardziej transparentna" - informuje biuro prasowe Tenczynka Dystrybucji w odpowiedzi na pytania money.pl.

Formule finansowania spółki przygląda się także KNF. - Działalność spółki Tenczynek Dystrybucja jest śledzona z uwagą przez UKNF i jest analizowana pod kątem formuły finansowania jej bieżącej działalności operacyjnej - mówi money.pl Jacek Barszczewski z biura prasowego KNF.

Alembik polska nie wykupił obligacji

Z kolei serwis obligacje.pl poinformował, że należąca do Janusza Palikota spółka Alembik Polska nie wykupiła obligacji. „Dzień po rozliczeniu zaległości z tytułu obligacji serii D alkoholowa spółka nie spłaciła papierów serii E o wartości 1,97 mln zł. Przekonuje, że wykupi je do 3 kwietnia” – poinformował portal.

„W miniony poniedziałek zarządzana przez Janusza Palikota spółka dokończyła spłatę zaległości z tytułu obligacji, których termin wykupu minął 14 marca. Już we wtorek nie spłaciła natomiast kolejnej serii, tym razem o wartości 1,97 mln zł. Do obligatariuszy trafiły wyłącznie odsetki, w sumie za 44 tys. zł. Według zapewnień Alembika, spłata należności głównej nastąpić ma do 3 kwietnia” – informuje serwis obligacje.pl.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl