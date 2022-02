strefa premium

Kobiety za barem

Ewa Nowicka, Alicja Bączyk oraz Martyna Blaut to zawodowe barmanki. Jak same przyznają, ich droga zawodowa nie była usłana różami. W rozmowie z nami opowiedziały, co skłoniło je do pracy w środowisku barmańskim kojarzonym głównie z mężczyznami oraz czy kobiety za barem to nisza?

Autor: Jakub Szymanek

Data: 03-02-2022, 23:32

Czy kobiety za barem to nisza? / fot. shutterstock

Barowe spełnianie marzeń

Ewa Nowicka, na co dzień pracuje w stołecznym lokalu Regina Bar. Z gastronomią jest związana od 16. lat, natomiast od 9. lat jest barmanką. Jak sama przyznaje, praca za barem od początku przygody z gastronomią mocno ją pociągała.

– Moja przygoda z barmaństwem nie zaczęła się najprościej na świecie, ponieważ długo starałam się, żeby zostać barmanką. Wcześniej byłam kelnerką i przechodziłam przez wiele różnych etapów pracy w gastronomii, z którą jestem związana 16 lat. Natomiast barmanką jestem od 9. lat. To pokazuje, ile czekałam i walczyłam o swoje marzenie, które w końcu się ziściło – mówi.

Pytam Ewę, dlaczego bar a nie np. praca w kuchni?

– Praca za barem daje ogromne możliwości, jeśli chodzi o zabawę smakiem, moim zdaniem nawet większe niż kuchnia. Cudowne jest obsługiwanie gości, celebrowanie ich ważnych momentów w życiu – odpowiada.