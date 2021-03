Kolejna światowa gwiazda w reklamie polskiego piwa

Czytaj też: "5 kultowych reklam piwa sprzed dwóch dekad (wideo)"



- Zdecydowaliśmy się na nawiązanie współpracy z człowiekiem-symbolem niczym nieskrępowanej niezależności, wielkim artystą. Iggy Pop od wielu lat łamie stereotypy, pokazuje, że jedyne granice wyznacza nasza wyobraźnia. Inspiruje młodszych od siebie twórców. Chcemy wspólnie pokazać, że nic nie jest do końca oczywiste, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. A świetne jakościowo piwo Marakuia to produkt dla silnych osobowości. Hasło #NieWstydźSię! to element kampanii łączącej w sobie elementy komercyjne i społeczne, którą jako Browar Tenczynek będziemy prowadzić w kolejnych miesiącach – mówi Janusz Palikot, inicjator i współtwórca Browaru Tenczynek, w jego obecnym kształcie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Marakuja, piwo w klasycznym stylu Lager, wzbogacone smakiem tropikalnego owocu marakui, to kolejny produkt Browaru Tenczynek/Manufaktury Piwa, Wódki i Wina SA wprowadzany na rynek, po sukcesie BUHa. Tenczynek Marakuja w sprzedaży pojawi się premierowo tylko w Żabce od 31 marca, w pojemności 330 ml. Produkt w pojemności 500 ml będzie dostępny także, w sklepie firmowym Browaru Tenczynek.

Premierze rynkowej Marakui towarzyszy kampania pod hasłem #NieWstydźSię!, która przekonuje, że nie warto tkwić w narzuconych schematach, zachęca do wyrażania swojego zdania w każdej kwestii.

Iggy jest głównym bohaterem kreacji reklamowych, w tym w video promocyjnego kręconego ze względów ograniczeń pandemicznych równocześnie w Polsce i w USA. Ogólnopolska kampania wystartowała 29 marca.

Czytaj też: "Reklamy warte miliony"



Ścieżkę dźwiękową klipu promującego tenczyńską Marakuję stanowi fragment jednego z ikonicznych utworów w wykonaniu Iggy’ego - “The Passenger”. Powstał w roku 1977 i został wydany przez Iggy'ego Popa na albumie Lust for Life. Tekst utworu luźno nawiązuje do jednego z wierszy Jima Morrisona. Powstał na pokładzie berlińskiej kolei miejskiej S-Bahn. Muzykę skomponował gitarzysta Ricky Gardiner. Za produkcję video z udziałem Iggy Popa odpowiadał Lulu Production, kreację i reżyserię Ania Łoskiewicz i Jacek Kołodziejski.

Prawdziwe nazwisko Iggy’ego to James Newell Osterberg Jr. Obok pisania tekstów, śpiewania i produkowania muzyki, także dla innych artystów, występował w kultowych filmach „Arizona Dream”, czy „Trainspotting”. Wystąpił w kilku serialach, w tym w serialu Star Trek: Deep Space Nine. W 2010 amerykański magazyn Rolling Stone sklasyfikował go wraz z zespołem The Stooges na 76. miejscu 100 najwybitniejszych artystów w historii muzyki. W tym samym roku jako członek zespołu The Stooges został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. W styczniu 2020 roku otrzymał nagrodę Grammy za całokształt twórczości.

Właścicielami Manufaktury Piwa, Wódki i Wina SA, do której należy Browar Tenczynek są Janusz Palikot i Dariusz Chrząstowski. W roku 2018 roku odkupili od Marka Jakubiaka historyczny, małopolski browar – Tenczynek i przekształcili go w browar warzący piwa rzemieślnicze. W styczniu 2021 r. premierę miało piwo powstające z dodatkiem suszu konopnego - BUH. Janusz Palikot z branżą napojów alkoholowych jest związany od 30 lat, z kilkuletnią przerwą na politykę. Stworzył też trzy kolejne biznesy: Tenczyńska Okovita, Tenczynek Bezalkoholowe i Alembik Polska, które zanotowały rekordowe kwoty w emisjach crowdfundingu udziałowego.