Kolejne ostrzeżenia przed burzami. Możliwe opady gradu

Autor: PAP

Data: 20-08-2022, 10:57

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenia przed burzami z gradem dla woj. śląskiego. Obowiązują one od sobotniego popołudnia do niedzieli nad ranem i dotyczą całego regionu.

W weekend 20-21-23 sierpnia można spodziewać się upałów i burz/ fot. Max LaRochelle on Unsplash

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad" - podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie, wydając ostrzeżenia drugiego stopnia. Obowiązuje ono od 14 w sobotę do 4 nad ranem w niedzielę.

Gwałtowne burze przetoczyły się nad regionem także podczas kilkunastu minionych godzin. Od piątkowego wieczora strażacy w woj. śląskim interweniowali około 150 razy. Zostało uszkodzonych kilkanaście dachów, a trzy zostały całkowicie zerwane - na budynku jednorodzinnym i budynku gospodarczym w powiecie raciborskim oraz na zakładzie produkcyjnym kowalstwa artystycznego w powiecie pszczyńskim. Ponad 4400 odbiorców zostało pozbawionych dostaw prądu.

Najwięcej interwencji strażacy mieli w powiecie gliwickim - ponad 50. Starszy kapitan Jakub Zych z Komedy Miejskiej PSP w Gliwicach powiedział PAP, 19 zgłoszeń dotyczyło samego miasta, ponad 30 - w różnych częściach powiatu. "Głównie były to interwencje na terenie gmin Sośnicowice i Pilchowice - one zostały najbardziej dotknięte" - powiedział strażak.

Strażacy najczęściej byli wzywani do usuwania połamanych drzew i konarów oraz do zalanych piwnic i dróg. "W wyniku burzy zostały również uszkodzone poszycia dachów. Na terenie powiatu miały miejsce trzy takie zdarzenia, a na terenie miasta - także trzy. Został także zerwany kabel energetyczny w miejscowości Rudno" - opisywał st. kpt. Zych.

W sobotę przed 10 gliwiccy strażacy prowadzili jeszcze cztery interwencje, związane z usuwaniem powalonych drzew i konarów.(PAP)

autor: Krzysztof Konopka

