Kolejne spadki sprzedaży piwa. Branża apeluje do rządu o wstrzymanie podwyżki akcyzy

Sprzedaż piwa w I kwartale 2022 roku spadła o ok. 4 proc. w ujęciu ilościowym rok do roku. Podwyżki podatku akcyzowego, presja rosnących koszów, coraz wyższa inflacja i negatywne nastroje konsumentów to główne czynniki sprawiające, że piwowarzy mają coraz mniej powodów do optymizmu. W związku z tym branża piwowarska apeluje do rządu o wstrzymanie podwyżki akcyzy zaplanowanej na lata 2023 – 2027.

Autor: oprac. JS

Data: 11-05-2022, 09:38

branża piwowarska apeluje do rządu o wstrzymanie podwyżki akcyzy zaplanowanej na lata 2023 – 2027. / fot. PAP/Leszek Szymański

W 2021 roku zanotowano największy od dziesięciu lat spadek wolumenowy i pierwszy od 2017 roku spadek wartościowy rynku piwa. Wyniki branży po I kwartale br. potwierdzają, że piwowarzy nie mierzą się jedynie z gorszym okresem, ale stoją w obliczu długotrwałego trendu spadkowego na rynku piwa.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Branża piwowarska apeluje do rządu o wstrzymanie podwyżki akcyzy

– Apelujemy do rządzących, by zrezygnowali z zaplanowanych podwyżek akcyzy na piwo – mówi Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie.

– Biorąc pod uwagę z jak wieloma trudnościami boryka się w tej chwili branża, nie mamy najmniejszych wątpliwości, że do odrobienia strat niezbędna jest stabilizacja warunków, w których funkcjonuje nasz biznes. Jeśli chcemy uratować miejsca pracy i wpływy podatkowe, musimy wydostać się z potrzasku inflacyjno – akcyzowego, w którym się znaleźliśmy – dodaje Bartłomiej Morzycki.

Piwowarzy przypominają, że od 2020 roku branża doświadczyła dwóch 10 proc. podwyżek podatku akcyzowego. Kolejne podwyżki akcyzy zapisano w ustawie na następne pięć lat. Do tego dochodzą wyższe ceny energii, surowców, opakowań, paliw, pracy. Producenci jeszcze długo mogą wymieniać czynniki, które negatywnie wpływają na branżę. A i sami konsumenci, w związku z rosnącą inflacją i coraz wyższymi kosztami życia, bacznie zwracają uwagę na to, co wkładają do sklepowego koszyka i muszą ograniczać swoje wydatki.

– Jak pokazują wyniki analizy dokonanej przez firmę Deloitte, łączna suma wpływów z tytułu różnych podatków od branży i jej kontrahentów wyniosła w 2020 r. ponad 11 mld zł, a dzięki rynkowi piwowarskiemu zatrudnionych jest ponad 100 tys. osób. Dotychczas browary stanowiły stabilne, ważne źródło dochodów budżetowych, natomiast jeśli nadal będziemy dociskani coraz wyższymi podatkami czy opłatami, nie będzie szans na utrzymanie wyników z ubiegłych lat. Skurczy się rynek piwa, a wraz z nim pogorszeniu ulegnie koniunktura wszystkich naszych kooperantów, dostawców i branż powiązanych z piwem – tłumaczy Bartłomiej Morzycki.

Czytaj również: Rynek piwa w Polsce: sprzedaż, trendy i prognozy na 2022 rok