Kolekcjonerskie wino z Madery dostępne w Polsce, ale nie dla zwykłego śmiertelnika

- Takie wino jak Madera Blendy’s XCDXIX zazwyczaj nie jest dostępne dla zwykłego śmiertelnika, nawet z zasobnym portfelem – mówi Paweł Gąsiorek, Prezes Zarządu Domu Wina Sp. z o. o.

- Bardzo stare madery są trzymane na wyjątkowe okazje, np. oficjalne wizyty głów państw czy monarchów. Takiego kilkudziesięciu lub kilkusetletniego wina może być jedna, dwie beczki i koniec. Za żadne pieniądze nie da się go zrobić więcej. Sześćsetna rocznica odkrycia wyspy skłoniła winiarnię do zrobienia kupażu win pochodzących z XIX, XX i XXI wieku. Tego wina na całym świecie jest tylko 600 butelek! Każda ma rozmiar magnum, czyli 1,5 l pojemności. Pamiętajmy, że madera jest teoretycznie winem nieśmiertelnym. Można ją przechowywać przez pokolenia i będzie coraz lepsza, więc to pewna inwestycja – dodaje Paweł Gąsiorek.

Każda z 600 numerowanych butelek tej ekskluzywnej, limitowanej edycji, to hołd złożony odwadze i śmiałości portugalskich żeglarzy, którzy niegdyś wypłynęli w nieznane.

Dwa lata temu Madera wraz z dwiema siostrzanymi wyspami świętowała 600-lecie odkrycia. Stawiając sobie za cel otrzymanie wina godnego upamiętnienia tego doniosłego wydarzenia, w rodzinnej portugalskiej winiarni Blandy’s, której początki sięgają 1811 roku, zdecydowano się zestawić w całość wszystkie atrybuty, którymi dysponowano. Zrobiono kupaż 11 wyjątkowych win powstałych na przestrzeni trzech wieków – XIX, XX i XXI i zrobionych z pięciu tradycyjnie uprawianych na Maderze białych odmian winorośli – sercial, verdelho, terrantez, bual i malmsey. W efekcie powstało wino wyznaczające standardy nie tylko dziś, ale także stanowiące punkt odniesienia dla przyszłych pokoleń. Autorem tej madery jest Francisco Albuquerque – utalentowany enolog z firmy Blandy’s, cieszący się sławą jednego z najlepszych w Portugalii.

Wino-inwestycja

- Madera Blendy’s XCDXIX nie jest najdroższym winem w portfolio Domu Wina. Rzadkie, kolekcjonerskie alkohole są naszą specjalnością. Droższe bywają niektóre wina z Domaine Romanée-Conti czy specjalne edycje whisky Dalmore. Dom Wina ma wyłączność na dystrybucję produktów tych firm w Polsce. Ilości są bardzo limitowane, bo liczone w dziesiątkach butelek na rok. Bywa, że klienci czekają kilka miesięcy na kolejną dostawę, płacąc grube zaliczki – mówi Prezes Domu Wina.