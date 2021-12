Kombinat Konopny planuje pozyskać 4,5 mln zł na dalszy rozwój

Kombinat Konopny SA, spółka specjalizująca się w uprawie i przetwórstwie konopi włóknistych, opublikowała stronę z parametrami II emisji w modelu crowdfundingu udziałowego. Spółka planuje pozyskać z rynku 4,5 mln zł.

Kombinat Konopny przedstawia szczegóły II emisji crowdfundingowej / fot. materiały prasowe

Zapisy na akcje w promowanej przez Crowdway II kampanii crowdfundingowej Kombinatu Konopnego SA rozpoczną się o godz. 9:00 w czwartek 8 grudnia. Dziś opublikowana została strona z parametrami oferty wraz z dokumentacją. Maciej Kowalski, prezes spółki, zapowiada, że zgodnie z planami spółki jest to ostatni krok Kombinatu na drodze do NewConnect.

- W ostatnim roku zainwestowaliśmy ponad 8 mln zł, m.in. zbudowaliśmy zakład zielarski, dwie hale łukowe, stworzyliśmy własne laboratorium i zakupiliśmy wiele specjalistycznych maszyn. Jesteśmy o krok od osiągnięcia satysfakcjonującej nas pozycji do dalszego skalowania biznesu w Polsce i rozpoczęcia sprzedaży w Europie. Zaplanowana na 8.12 emisja crowdfundingowa ma poprzedzić debiut spółki na NewConnect. W dalszych planach mamy duży parkiet. To prawdopodobnie ostatni czas, kiedy można dołączyć do Kombinatu jako akcjonariusz przed wejściem na NewConnect. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami emisji - powiedział Maciej Kowalski, prezes Kombinatu Konopnego.

Cele emisji

Ideą Macieja Kowalskiego jest połączenie innowacyjnego ośrodka badawczego z odpowiedzialnie zarządzanym przedsiębiorstwem, które będzie oferować szeroką gamę produktów konopnych, od olejów CBD, przez ofertę dla przemysłu włókienniczego, kosmetycznego, a także branży produkcyjnej i budowlanej.

- W drugiej emisji crowdfundingowej chcemy pozyskać środki na kontynuację przemyślanej, długoterminowej strategii rozwoju. Szczególnie ważne jest dla nas dostosowanie mocy produkcyjnych do zwiększonego popytu na produkty Kombinatu, co pozwoli na wprowadzenie nowych pozycji do portfolio oraz uruchomienie sprzedaży zagranicznej. Wiąże się to z zatrudnieniem kolejnych konopnych pasjonatów, którzy są siłą napędową naszej firmy. Nie zwalniamy także w obszarze B+R, który jest rdzeniem Kombinatu Konopnego – chcemy być pionierami na rynku konopnym w każdym możliwym jego sektorze - dodał Maciej Kowalski.

Przez emisje akcji, Kombinat Konopny pozyskuje środki m.in. na rozbudowę infrastruktury, prace badawcze oraz zwiększenie sprzedaży. W ramach drugiej emisji crowdfundingowej spółka chce pozyskać 4,5 mln zł na:

* Rozbudowę zakładu zielarskiego (2 000 000 zł)

* Poszerzenie portfolio produktów zielarskich (500 000 zł)

* Zatrudnienie nowych pracowników (500 000 zł)

* Ekspansję na rynki europejskie (500 000 zł)

* Wzmocnienie produkcji kontraktowej (500 000 zł)

* Prace badawczo-rozwojowe (500 000 zł)

Poprzednie emisje i realizacja celów

Przypomnijmy, że w 2020 r. Kombinat Konopny pozyskał 4,2 mln zł z I emisji crowdfundingowej. Spółka ustanowiła ówczesny rekord rynku ECF, uzyskując zapisy na wszystkie akcje w zaledwie 38 minut. Ponadto Spółka pozyskała środki w wysokości ponad 4,9 mln złotych w ramach oferty akcji serii C prowadzonej w trybie oferty prywatnej