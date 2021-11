Kombinat Konopny zapowiada drugą emisję akcji i wejście na giełdę

Spółka Kombinat Konopny, zarządzana przez Macieja Kowalskiego, zapowiada II emisję akcji w modelu crowdfundingu udziałowego. W 2022 roku chce złożyć wniosek o dopuszczenie do notowań na rynku NewConnect.

Spółka Kombinat Konopny, zarządzana przez Macieja Kowalskiego, zapowiada II emisję akcji w modelu crowdfundingu udziałowego. / fot. materiały prasowe

Kombinat Konopny SA – spółka specjalizująca się w uprawie i przetwórstwie konopi włóknistych – na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy pozyskała ponad 9 mln zł na inwestycje. Teraz szykuje się do ostatniej przed debiutem na NewConnect rundy finansowania społecznościowego. Zapowiada m.in. rozbudowę zakładu, rozszerzenie oferty, zwiększenie zatrudnienia, a także kontynuację prac rozwojowych w zakresie produktów z konopi dla przemysłu. Dokumenty zostaną udostępnione 6 grudnia br. Promowana przez Crowdway emisja do kwoty 4,5 mln zł ruszy dwa dni później.

Spółka Kombinat Konopny, zarządzana przez Macieja Kowalskiego, podsumowała ostatnie miesiące prac i ogłosiła plany związane ze zbliżającą się II emisją crowdfundingową. Planuje m.in. rozszerzyć portfolio produktów, zwiększyć moce produkcyjne oraz zatrudnienie.

Strategia spółki zakłada kontynuację dynamicznego wzrostu. Kombinat chce produkować oleje CBD o wyższych stężeniach, wyroby kosmetyczne oraz produkty przeznaczone dla zwierząt. W tym celu rozbuduje istniejący zakład zielarski z zapleczem magazynowym oraz zatrudni nowych pracowników dla zapewnienia ciągłości dostaw.

Kombinat Konopny przewiduje ekspansję na rynki europejskie

W związku z szeregiem zapytań z zagranicy Kombinat Konopny przewiduje ekspansję na rynki europejskie, jak również wzmocnienie kontraktowej produkcji suplementów diety. Planuje też przygotowanie nowej strony internetowej i umocnienie działalności popularyzatorskiej.

- Nasze plany rozwoju są szeroko zakrojone. Oprócz rozbudowy infrastruktury i zwiększenia liczby produktów pod marką własną, pragniemy także kontynuować nasze prace B+R, szczególnie w obszarze zagospodarowania paździerzy konopnych, w których drzemie ogromny, niewykorzystany potencjał. Chcemy przeprowadzić prototypowanie naszych wstępnych, nieśmiałych koncepcji w zakresie konopnych cegieł dla branży budowlanej, konopnych płyt paździerzowych dla producentów mebli oraz konopnych kompozytów m.in. dla wytwórców opakowań - powiedział Maciej Kowalski, prezes Kombinatu Konopnego.

Dokumenty związane z emisją zostaną zaprezentowane 6.12. Start zapisów na akcje ruszy 8.12 br. o godz. 9:00. Na Crowdway.pl inwestorzy mogą zapisać się specjalny alert, aby otrzymać przypomnienie o starcie kampanii.

Poprzednie emisje i realizacja celów

W 2020 r. Kombinat Konopny pozyskał 4,2 mln zł z I emisji crowdfundingowej. Spółka ustanowiła ówczesny rekord rynku ECF, przydzielając wszystkie akcje w zaledwie 38 minut. Zainteresowanie było olbrzymie, a popyt przewyższający podaż skłonił Macieja Kowalskiego do przeprowadzenia emisji prywatnej, w wyniku której inwestorzy objęli 2,466 mln akcji po 2 zł. Dzięki środkom z obu tych emisji spółka sfinansowała m.in.:

● Budowę i wyposażenie zakładu zielarskiego, w którym powstają suplementy diety.

● Budowę dwóch hal łukowych (blisko 1000 m2) oraz zakup niezbędnych elementów linii do przerobu włókna na przędzę. Obecnie urządzenia są instalowane, dostosowywane do potrzeb, testowane i przygotowywane do pracy. Zgodnie z harmonogramem, spółka spodziewa się efektów prac w tym obszarze pod koniec 2022 roku,

● Zakup sprzętu rolniczego – nowego ciągnika, kombajnu zbożowego, specjalnie zaprojektowanej żniwiarki do kwiatostanów, profesjonalnych suszarni oraz niezliczonej liczby kosiarek, przetrząsaczy i wszelkiego rodzaju maszyn wspomagających zbiór i uprawę,

● Założenie własnego, wewnętrznego laboratorium chromatografii cieczowej, umożliwiającego stałą kontrolę jakości wytwarzanych produktów, rozwój technologii i prowadzenie prac naukowo-badawczych,

● Rozbudowę przestrzeni magazynowej i infrastruktury (m.in. budowa trafostacji, prace ziemno-drogowe, hydrauliczne etc.), przygotowanie terenu pod dalsze inwestycje.

Obecnie na plantacjach Kombinatu Konopnego uprawianych jest 40 mln roślin. Areał pod uprawy w roku 2022 ma wynieść 50 ha, w planach na 2023 jest jego podwojenie.

Dynamiczny wzrost i plany giełdowe

W stosunku do prognoz przedstawionych w ubiegłym roku, spółka wypracowała przychód wyższy o ponad 150%. Kombinat Konopny dokonał korekty prognoz na najbliższe lata i szacuje, że w 2022 roku osiągnie 5 mln zł przychodu. W roku 2023 zysk ma wynieść 2 mln zł, 2 lata później już 6 mln.

W połowie 2022 roku spółka planuje złożenie wniosku o dopuszczenie do notowań na rynku NewConnect, co pozwoli jej na bezpieczne zawieranie transakcji kupna i sprzedaży akcji oraz uwiarygodni spółkę w oczach inwestorów instytucjonalnych. W zależności od efektów prowadzonych prac B+R, w przyszłości niewykluczona jest kolejna emisja akcji na sfinansowanie nowych kierunków rozwoju i przetwórstwa konopi. W 2025 roku planowane jest wejście na główny parkiet GPW.

- Rośniemy w bardzo szybkim tempie, ale do każdego większego kroku związanego ze skalowaniem działalności przygotowujemy się metodycznie. Zakładamy rozwój ewolucyjny, od crowdfundingu, przez NewConnect, po duży parkiet. Dbamy o każdego z naszych inwestorów i zależy nam na ich rozwoju wraz z rozwojem Kombinatu. Dlatego rzetelnie podchodzimy do wyboru dostępnych środków i metod finansowania. Zapraszam do naszej społeczności w zbliżającej się rundzie crowdfundingowej - powiedział Maciej Kowalski, prezes Kombinatu Konopnego.