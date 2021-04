Kompania Piwowarska i Carrefour Polska wspólnie przy "zero waste"

Wielokrotnie użyta butelka zwrotna to jeden z najbardziej przyjaznych dla środowiska rodzajów opakowań.

Jedną z barier w rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego i rozwoju systemu kaucyjnego opakowań zwrotnych w Polsce jest wymaganie posiadania przez konsumenta dowodu zakupu (paragonu). Taką praktykę stosują zazwyczaj sklepy, nie przyjmując więcej butelek niż sprzedały.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Od 22 kwietnia br. we wszystkich hiper- i supermarketach Carrefour można zwrócić butelkę zwrotną po piwie Kompanii Piwowarskiej bez konieczności posiadania dowodu zakupu. Za każdą zwróconą butelkę klient otrzyma zwrot pełnej wartości kaucji w postaci e-bonu, którym może zapłacić za zakupy w sklepach sieci Carrefour. Wartość kaucji to 50 gr. Sklepy przyjmują bez paragonu butelki zwrotne po piwach Kompanii Piwowarskiej: Lech, Tyskie, Żubr, Książęce, Kozel, Dębowe Dojrzałe Mocne i Wojak.

Sieć planuje już, we współpracy ze swoimi franczyzobiorcami, włączenie do akcji całej sieci sklepów osiedlowych Carrefour Express oraz Globi.

Kompania Piwowarska – silnie wspierająca ten projekt – od lat należy do czołówki polskich firm, które w prowadzeniu swojego biznesu przywiązują dużą wagę do kwestii zrównoważonego rozwoju. Na kompleksową strategię firmy „Lepsza Przyszłość 2030” składają się 4 obszary, z których dwa – Planeta i Ludzie – dotyczą bezpośrednio kwestii zrównoważonego rozwoju. W ramach działań w obszarze Planeta firma zobowiązała się m.in., że do 2030 r. istotnie zmniejszy emisję CO₂ związaną ze swoją działalnością – zarówno w swoich browarach, jak i w całym łańcuchu dostaw oraz, że będzie używała wyłącznie opakowań nadających się do ponownego wykorzystania lub recyklingu. W 2020 r. Kompania Piwowarska sprzedała w opakowaniach wielokrotnego użytku 46% swojego piwa, z czego 44% w butelkach zwrotnych, a 2% w beczkach do piwa stosowanych w gastronomii.

– Jeszcze przed pandemią uruchomiliśmy w Poznaniu pilotażowy punkt skupu butelek, który pozwolił nam lepiej zrozumieć bariery w rozwoju rynku opakowań wielokrotnego użytku w Polsce, wśród których najistotniejszą jest podatek VAT na kaucje. Współpraca z Carrefour Polska jest kolejnym krokiem, który ma zachęcić Polaków do aktywnego ograniczania ilości generowanych odpadów szklanych. Zależy nam zwłaszcza na zwiększeniu liczby rotacji butelki. Butelka zwrotna może być użyta nawet 20-krotnie zanim zostanie przeznaczona do recyklingu. Im większa liczba rotacji tym mniejsza emisja gazów cieplarnianych związana z dostarczeniem piwa na rynek. Zatem prawidłowe korzystanie z butelek zwrotnych, czyli oddawanie ich do sklepu, a dalej ponowne napełnienie i wprowadzenie do sprzedaży jest korzystne dla środowiska naturalnego – mówi Grzegorz Adamski, kierownik ds. public affairs i zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej.

Kompania Piwowarska posiada ok. 300 mln butelek, które średnio rocznie trafiają 4 razy na rynek napełnione piwem. Utworzony przez firmę system obrotu butelkami zwrotnymi ma wysoką, bo 90% efektywność. Firma wymienia się też z innymi browarami pustymi opakowaniami szklanymi, które omyłkowo trafiły do niewłaściwych odbiorców.

– Carrefour Polska jako firma odpowiedzialna społecznie, realizując swoją misję handlową, aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego w naszym kraju. Wdrożenie inicjatywy odbioru butelek zwrotnych bez okazywania paragonu, to znaczący krok w rozwoju systemu kaucyjnego opakowań zwrotnych w Polsce. Udało nam się zrealizować ją dzięki bliskiej współpracy z naszymi dostawcami. Mamy nadzieję, że od teraz, wszyscy Polacy zamiast wyrzucać butelki zwrotne do pojemników ze szkłem, zaczną przynosić jej do sklepów Carrefour, przynosząc korzyści sobie i całej naszej planecie – mówi Marek Lipka, dyrektor handlowy i członek zarządu Carrefour Polska.

Kompania Piwowarska jest liderem polskiego rynku piwnego, z udziałem 36,4% (dane GUS, 2020). Firma zatrudnia ponad 2700 osób w swoich browarach i oddziałach w całej Polsce. Kompania Piwowarska skupia trzy browary o wieloletniej historii: Tyskie Browary Książęce (rok założenia - 1629), Browar Dojlidy w Białymstoku (1768) i Lech Browary Wielkopolski w Poznaniu (1895).

To w nich warzone są piwa, m.in.: Żubr, Tyskie, Lech, Redd’s, a także kolekcja specjalności Książęcego. W ofercie producenta znajdują się również cenione w Polsce piwa czeskie: Pilsner Urquell (ikona czeskiego piwa) i Kozel (piwo najczęściej wybierane przez Czechów), a także piwa bezalkoholowe sygnowane marką Lech Free 0,0% oraz Tyskie 0,0%.