Kompania Piwowarska i Grupa Eurocash razem w walce o środowisko

Kompania Piwowarska i Grupa Eurocash chcąc minimalizować negatywny wpływ swojej działalności na środowisko naturalne, opracowały wspólny plan o nazwie Single Source. Poprzez optymalizację łańcucha dostaw zmniejszają emisję CO₂ pochodzącą z transportu ciężarowego.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 11-10-2021, 11:23

Kompania Piwowarska i Grupa Eurocash chcąc minimalizować negatywny wpływ swojej działalności na środowisko naturalne, opracowały wspólny plan o nazwie Single Source. / fot. materiały prasowe

Single Source to plan reorganizacji transportu ciężarowego pomiędzy firmami. Przed jego wdrożeniem dostawy do magazynów sieci Eurocash obsługiwał najbliższy im z trzech browarów Kompanii Piwowarskiej (Białystok, Poznań, Tychy). Dostawa do magazynów sieci Eurocash rozlokowanych na terenie całego kraju często wiązała się więc z koniecznością dwukrotnego przeładunku oraz transportu piwa, które rozlewane jest tylko w jednym z trzech browarów.

Kompania Piwowarska i Grupa Eurocash usprawniają łańcuchy dostaw

– W projekcie Single Source piwa są kategoryzowane przez Planistów Łańcucha Dostaw Grupy Eurocash pod względem miejsca ich warzenia. W efekcie Kompania Piwowarska dostarcza piwo do magazynów Eurocash bezpośrednio z miejsca rozlewu, tym samym zmniejszając liczbę przejeżdżanych kilometrów oraz podwójnych przeładunków w magazynach. Ta z pozoru prosta zmiana wymagała zaangażowania wielu naszych pracowników z działów: planowania, logistyki klienckiej, biura obsługi klienta, transportu i magazynowania. Dzięki Single Source, w okresie od stycznia do sierpnia tego roku, obniżyliśmy emisję CO₂ do atmosfery o ponad 5%, tj. 31,5 tony, w stosunku do okresu sprzed wdrożenia planu. Osiągniętą redukcję emisji uzyskaliśmy z optymalizacji procesu, bez wprowadzenia zmian technologicznych – mówi Damian Długaj, kierownik ds. klienckiego łańcucha dostaw w Kompanii Piwowarskiej.

– Zmiana procesu ze strony Grupy Eurocash wpisuje się w ogólnoświatowy trend redukcji CO₂. Wraz z Kompanią Piwowarską osiągnęliśmy redukcję dwutlenku węgla jednocześnie nie pogarszając wskaźników dostępności dla klientów Grupy Eurocash przy tym samym poziomie zapasów. To pokazuje, że można bez problemu łączyć działania biznesowe nakierowane na klientów z działaniami wpisującymi się w idee zrównoważonego rozwoju – mówi Adam Bartuś, menadżer łańcucha dostaw Grupy Eurocash.

Zaprojektowany model współpracy wpisuje się w cele Kompanii Piwowarskiej, które zakładają redukcję emisji CO₂ pochodzącą z całego łańcucha dostaw o 30% do 2030 r., a do 2050 osiągnięcie neutralności węglowej.