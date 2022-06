Kompania Piwowarska: Pierwszy kwartał stracony dla branży piwnej

Tylko w 2021 roku rynek piwa skurczył się w porównaniu do poprzedniego roku o milion hektolitrów. To wielkość sprzedaży typowego browaru regionalnego w Polsce – stwierdził Igor Tikhonov, prezes Kompanii Piwowarskiej.

Autor: Jakub Szymanek

Data: 06-06-2022, 14:21

Igor Tikhonov, prezes Kompanii Piwowarskiej, w rozmowie z nami ocenił rynek piwa w Polsce / fot. materiały prasowe

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Jakub Szymanek, portalspozywczy.pl: Jak poinformował Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego, rynek piwa kurczy się i notuje najgorsze wyniki od 10 lat. Jak Pan to ocenia?

Igor Tikhonov, prezes Kompanii Piwowarskiej: Rzeczywiście, w 2021 rynek piwa zanotował spadek kolejny rok z rzędu. Potwierdzają to nasze dane wewnętrzne, a także zewnętrzne jak raport opublikowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Konsumpcja piwa na głowę mieszkańca spadła z 99 w 2018 roku do 93,6 litrów w 2020 roku. Tylko w 2021 roku rynek piwa skurczył się w porównaniu do poprzedniego roku o milion hektolitrów. To wielkość sprzedaży typowego browaru regionalnego w Polsce. To obrazuje skalę spadku sprzedaży.