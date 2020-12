Kompania Piwowarska: piwa bezalkoholowe to bardzo perspektywiczny segment

W ubiegłym roku wzrosła sprzedaż piw bezalkoholowych o ponad 50 proc., a w portfolio KP pojawiła się także wersja bezalkoholowa piwa Tyskie. Jaka przyszłość czeka ten sektor?

– Piwa bezalkoholowe to bardzo perspektywiczny segment. Mimo że jego tempo rozwoju nieco przyhamowało, to nadal może się poszczycić dwucyfrowym wzrostem. Piwa bez procentów stanowią coraz bardziej liczącą się kategorię FMCG – w ubiegłym roku było to 4,5%. Segment piw bezalkoholowych stanowi w Polsce 4,9% wolumenu całej kategorii piwnej i 5,9% jej wartości. Pod tym względem jesteśmy przed Czechami z 4,6%, ale jeszcze sporo za Niemcami, gdzie ten udział wynosi 7,5%. Prognozujemy, że w najbliższych latach segment ten będzie nadal rozwijał się bardzo dynamicznie – ocenił Igor Tikhonov.

– Według raportów firmy Nielsen w porównaniu do 2019 roku sprzedaż piw bez procentów wzrosła wielkościowo o 21%, a wartościowo o 25%. Ten świetny wynik, który oparł się nawet pandemii, to wpływ utrzymujących się od dłuższego czasu trendów konsumenckich. Konsumenci coraz bardziej dbają o zdrowie, formę i dobre samopoczucie. To powoduje, że rezygnują z alkoholu, jednak wciąż pragną cieszyć się smakiem piwa – i to właśnie umożliwiają im nasze piwa bezalkoholowe. Ponadto coraz większa grupa konsumentów jest już na tyle świadoma i odpowiedzialna, że nie chce podejmować żadnych ryzykownych działań pod wpływem alkoholu, a piwa 0,0% dają ten komfort – można je pić w każdej sytuacji – dodał.

Kompania Piwowarska planuje dalszą rozbudowę oferty piw bezalkoholowych w swoim portfolio.

– Od kilku lat rozszerzamy ofertę piw bezalkoholowych 0,0%. Do rodziny Lecha Free 0,0%, obejmującej klasycznego lagera i trzy warianty smakowe, które konsumenci już dobrze znają i cenią, tj. limonka z miętą, pomelo i grejpfrut, granat i acai, dołączyły w tym roku dwa nowe smaki – marakuja i melon oraz ananas i guawa. Od marca 2020 r. także marka Tyskie proponuje swoim miłośnikom wersję całkowicie bezalkoholową. Oferując taki wybór wariantów smakowych, wierzymy, że już teraz zaspokajamy potrzeby i preferencje smakowe każdego konsumenta – ale to nie jest nasze ostatnie słowo! Zamierzamy zaskakiwać konsumentów kolejnymi nowościami w tym segmencie. Rozwijanie sektora bezalkoholowego jest przy tym zgodne ze strategią biznesową naszej firmy oraz Grupy Asahi, której jesteśmy częścią. Zgodnie z tym podejściem będziemy zwiększać udział produktów bezalkoholowych w naszym portfolio, dzięki czemu zapewnimy konsumentom jeszcze większy wybór –wyjaśnił prezes KP.

