Kompania Piwowarska: Piwa smakowe najmocniej rozwijającym się segmentem

Dużym zainteresowaniem konsumentów cieszyły się piwa smakowe, zarówno te z alkoholem jak i bezalkoholowe. Jest to segment, który rozwija się najmocniej – powiedziała Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektorka ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej.

Autor: Jakub Szymanek

Data: 26-10-2021, 12:47

Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektorka ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej, w rozmowie z nami oceniła tegoroczny sezon piwny. / fot. PTWP

Jak ocenia Pani tegoroczny sezon piwny?

To był trudny rok dla branży piwnej. Według Nielsen kategoria spadła wolumenowo o 3,1% w porównaniu do roku 2020. Na taki wynik miało wpływ kilka czynników: zeszłoroczna podwyżka akcyzy, a wygląda na to, że czeka nas kolejna; zmiana w konsumpcji piwa spowodowana pandemią – lokale gastronomiczne były zamknięte przez znaczną część roku, także w kluczowym dla naszej branży czasie jakim jest początek sezonu piwnego. Pogoda też nie dopisała, dwa miesiące w sezonie piwnym były chłodniejsze i bardziej deszczowe niż w latach poprzednich.

Jaka była sprzedaż piw z portfolio Kompanii Piwowarskiej w tym okresie?

Mimo tych trudności Kompania Piwowarska pozostaje mocnym liderem na rynku, a nasze marki wspierają innych i odnoszą sukcesy. Marka Żubr, poprzez powołany przez nią Fundusz Żubra, współpracuje z parkami narodowymi i organizacjami pożytku publicznego, niosącymi pomoc dzikiej polskiej przyrodzie i finansuje m.in. działania mające na celu zwracanie przyrodzie należnych jej terenów. Tyskie, jak zawsze, pomaga Polakom w przejściu na TY. Tyskie 0.0% zdobyło w tym roku złoty medal w branżowym konkursie Good Beer w kategorii piw bezalkoholowych. Lech rozpoczął nową erę w swojej historii, zostając głównym sponsorem Lech Hip Hop Music Awards. Lech Free 0,0% ugruntował pozycję na rynku, pozostając numerem 1 w segmencie piw bezalkoholowych. Podobnie Lech Free 0,0% Arbuz z Miętą jest numerem 1 tegorocznych nowości wśród bezalkoholowych piw smakowych. Z kolei nasza nowa marka – Hardmade, która innowacyjnie połączyła piwo ze smakiem ice tea i lemoniady, została świetnie przyjęta przez rynek, o czym świadczy też sukces pierwszego miejskiego festiwalu – City Festival, którego Hardmade jest twórcą.

Które segmenty piw sprzedawały się najlepiej w tym sezonie?

Dynamikę rozwoju sprzedaży utrzymały w tym sezonie piwa bezalkoholowe i nie jest to zaskakujące, ponieważ rośnie ona od lat – wg Nielsen w okresie 12 miesięcy, tj. od września 2020 r. do sierpnia 2021 r., wartościowo utrzymała się ona na poziomie 20,8% w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku. Rozwój tego segmentu jest związany ze zmieniającym się podejściem konsumentów do stylu życia – coraz więcej osób wybiera aktywny tryb życia i dobre samopoczucie, dlatego częściej rezygnują z alkoholu, nie chcąc jednak rezygnować ze smaku piwa. Dużym zainteresowaniem konsumentów cieszyły się piwa smakowe, zarówno te z alkoholem jak i bezalkoholowe. Jest to segment, który rozwija się najmocniej, również w Kompanii Piwowarskiej. Dobrze radziły sobie lagery premium, których dynamika wzrostu w analizowanym okresie wyniosła wartościowo 7,6%.

Patrząc na rynek piwa, co zaskoczyło Panią pozytywnie, a co negatywnie w tym okresie?

Cieszymy się, że Polacy ponownie korzystają z otwartych lokali gastronomicznych, jednak z naszych własnych badań wynika, że nie wróciliśmy jeszcze do intensywności spotkań towarzyskich sprzed pandemii. Czujemy też niedosyt po tegorocznych Mistrzostwach Europy w piłce nożnej, które dla polskich piłkarzy zakończyły się we wczesnej fazie, a duże wydarzenia sportowe, zwłaszcza piłkarskie, są dla branży piwnej ważnym impulsem sprzedażowym. Podczas tegorocznego UEFA EURO 2020 Polacy kibicowali spokojniej niż w latach ubiegłych, częściej w domu, z rodziną, z przyjaciółmi.

Jakie są plany Kompanii Piwowarskiej na czwarty kwartał tego roku?

Ostatni kwartał roku wiąże się z okresem świątecznym, więc nie zabraknie w nim aktywacji konsumenckich naszych marek. Tyskie, rok po entuzjastycznie przyjętej kampanii, w której przedstawiło Tyski pociąg, idzie krok dalej i w tym roku zaprosi konsumentów w podróż. Bilety na pociąg są limitowane i będzie można je wygrać w ogólnopolskim konkursie.

Dziękuję za rozmowę.