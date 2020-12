Kompania Piwowarska po raz piąty zaangażowała się w Szlachetną Paczkę

Kompania Piwowarska angażuje się w program Szlachetnej Paczki piąty rok z rzędu. Tym razem wolontariusze firmy przekazali m.in. żywność, środki czystości, pralki, komputery czy odzież.

– W tym roku pomogliśmy między innymi schorowanemu Panu, który samotnie wychowuje dwójkę dzieci w wieku szkolnym i nie może pozwolić sobie na zakup laptopów do nauki zdalnej, które w tym trudnym czasie są niezbędną pomocą w nauce. Dlatego cieszymy się, że mogliśmy spełnić nie tylko marzenia, ale też zaspokoić podstawową, w tym pandemicznym czasie, potrzebę edukacyjną – mówi Wiktor Więckowski, lider z Kompanii Piwowarskiej w Rzeszowie. – Muszę dodać, że sam kiedyś otrzymałem ogromną pomoc, więc wiem, ile znaczy zwykły, ludzki gest – podkreśla Wiktor.

– Szlachetna Paczka to największy projekt wolontariatu pracowniczego w Kompanii Piwowarskiej. Pomimo jednoznacznej nazwy projektu nie chodzi w nim jednak wyłącznie o paczki, czy prezenty materialne, choć są to często produkty pierwszej potrzeby. Głównym celem inicjatywy jest „zastrzyk” pozytywnej energii i dobrych emocji, stawiający na nogi i dający impuls do zmian w życiu osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. I mimo, że to trudny rok dla każdego, nie zabrakło chętnych. Szlachetna Paczka to nie jedyna nasza aktywność. Wspieramy również inne organizacje i inicjatywy, bo to nas uskrzydla – dodaje Małgorzata Walędzińska-Półtorak, kierownik ds. programów zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej.

Pierwsze wsparcie Szlachetnej Paczki przez Kompanię Piwowarską miało miejsce w 2016 r. W pięciu edycjach łącznie udało się przygotować prawie 5 tysięcy paczek o łącznej wartości ponad 1,1 mln złotych dla 300 rodzin, w których są osoby ubogie, niepełnosprawne, starsze i samotne. W tym roku zaangażowało się ponad 1570 wolontariuszy, którzy razem z 54 liderami przygotowali 953 paczki, tym samym przekazując 225 tysięcy złotych na tę inicjatywę.

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt społeczny, który powstał w 2001 r. i jest organizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA. Jego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Szlachetna Paczka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Wbrew pozorom, nie zajmuje się robieniem paczek. Jest oparta na pracy z Darczyńcami i Wolontariuszami i to oni pomagają rodzinom w potrzebie. Wolontariusze szukają Rodzin i pracują z nimi. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc, dzięki którym konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi.