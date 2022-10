Potrzebujemy w Polsce systemu kaucyjnego i udrożnienia już utworzonego przez nas systemu butelek wielokrotnego użytku, a także znacznie większej świadomości społecznej i chęci zwrotu opakowań – mówi Dorota Peter, dyrektorka ds. łańcucha dostaw w Kompanii Piwowarskiej.

O rozwoju technologicznym, automatyzacji i robotyzacji rozmawiamy z Dorotą Peter, dyrektorką ds. łańcucha dostaw w Kompanii Piwowarskiej. / fot. materiały prasowe

Inflacja, wzrosty cen energii i surowców. Jak radzą sobie browary w obecnych trudnych czasach?

Które ze stosowanych technologii w browarze są kluczowe w zmieniającym się środowisku biznesowym ostatnich 2 lat, kiedy pojawiły się m.in. poważne zakłócenia w łańcuchach dostaw spowodowane wspomnianą już pandemią i wojną w Ukrainie oraz obecnie problemy z gazem czy energią elektryczną?

Wszyscy stoimy przed poważnymi problemami – inflacją, wzrostem cen energii i surowców – dlatego kluczowa stała się optymalizacja wszelkich kosztów. Nie odnotowaliśmy zatrzymania produkcji w związku z pandemią i wojną w Ukrainie. Przede wszystkim skupiliśmy się na bezpieczeństwie naszych pracowników, którzy kontynuowali pracę w browarach i magazynach.

Pod względem produkcyjnym byliśmy elastyczni i dobrze zabezpieczeni. Pojawiły się jednak trudności związane z rynkiem pracy, jak brak dodatkowych rąk do pracy w sezonie piwnym. Borykaliśmy się też z dostawami surowców, ze względu na zaburzenia w łańcuchach dostaw i dostępności niektórych surowców.

Poszukiwanie nowych rozwiązań i podniesienie zapasów były kluczowe dla utrzymania ciągłości produkcji. Aby zapewnić sobie elastyczność i ciągłość produkcji, stawiamy obecnie na inwestycje w dziedzinie magazynowania.

Za kolejne wyzwanie uznać trzeba źródła energii. Nie wiemy, czy będą przerwy lub braki w dostawach gazu i energii elektrycznej... W związku z tym przygotowujemy się do korzystania z różnych źródeł energetycznych. Podchodzimy do trudności „proaktywnie” i elastycznie, już teraz opracowując rozwiązania na możliwe scenariusze.

Co dalej z systemem kaucyjnym w Polsce?

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę w działalności browarów w obecnych czasach?

Bardzo ważnym obszarem, zwłaszcza w kontekście ochrony środowiska, są dla nas opakowania: puszki i szkło oraz los cennych surowców, z których są wykonane. Potrzebujemy w Polsce systemu kaucyjnego i udrożnienia już utworzonego przez nas systemu butelek wielokrotnego użytku, a także znacznie większej świadomości społecznej i chęci zwrotu opakowań.

Butelka zwrotna Kompanii Piwowarskiej rotuje rocznie średnio 3-4 razy, w Czechach – średnio 9 razy, co dowodzi, że sprawny system pozytywnie wpłynąłby i na koszty, i na środowisko.

Podobnie jest z puszką. W Polsce zbiórka puszek jest na dobrym poziomie, ale nie oznacza to, że pochodzące z niej aluminium jest przeznaczone na produkcję nowej puszki. Potencjał systemu kaucyjnego daje możliwość zebrania rocznie o 10-15 proc. więcej puszek, czyli 600-800 mln opakowań. Zabiegamy o to aktywnie od kilku lat, bo to bogactwo kończy na śmietniku.

