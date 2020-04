Kompania Piwowarska przygotowała dla branży gastronomicznej przewodnik poświęcony tzw. Tarczy Antykryzysowej

Od 14 marca w Polsce zamknięto wszystkie lokale gastronomiczne, co spowodowało w praktyce zawieszenie działalności z dnia na dzień tysięcy firm. Liczna grupa przedsiębiorców stanęła nagle przed problemem utraty jakichkolwiek przychodów, ponosząc jednocześnie szereg kosztów stałych związanych z prowadzonym biznesem. Sejm RP przyjął szereg przepisów mających na celu pomoc takim przedsiębiorcom w przetrwaniu kryzysu oraz wsparcia w zapewnieniu miejsc pracy w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Przepisy były przygotowane oraz przyjęte bardzo szybko, a jednocześnie dotykają wielu sfer życia gospodarczego, w związku z tym są skomplikowane oraz trudne do interpretacji, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorców,

Kompania Piwowarska od początku wybuchu epidemii wspiera swoich partnerów biznesowych na wiele sposobów. Jednym z nich jest właśnie pomoc w interpretacji zapisów zawartych w Tarczy Antykryzysowej. Dlatego na portalu gastro (https://portalgastro.pl) Kompanii Piwowarskiej pojawiła się zakładka COVID-19, w której zamieszczane są materiały informacyjne i edukacyjne dla przedsiębiorców działających w kanale gastronomii. Wyjaśniają one poszczególne zagadnienia i obszary Tarczy Antykryzysowej, dotyczące tej grupy osób. Znajdują się tam między innymi objaśnienia dotyczące zasad odprowadzania składek ZUS, czy podatków, poradnik w formie video dotyczący zabezpieczenia instalacji na czas zamknięcia lokali, zasady ubiegania się o mikropożyczki, informacje dotyczące kas fiskalnych i wiele innych.

– W dobie, kiedy właściciele lokali gastronomicznych szukają źródła dochodu, żeby utrzymać swój biznes i miejsca pracy, pracując na zwiększonych obrotach, nie zawsze jest czas na wnikliwe śledzenie wprowadzanych nowych ustaw, a tym bardziej na analizowanie ich i odpowiednie rozumienie przepisów. Dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw tej niełatwej dla nich sytuacji i po prostu podpowiadać im, nakierowywać w prosty sposób, czego mogą oczekiwać lub na co liczyć w ramach wsparcia rządu poprzez materiały w specjalnie dedykowanej tym zagadnieniom zakładce – powiedział Piotr Tomalak, dyrektor ds. rozwoju gastronomii w Kompanii Piwowarskiej.

Poza przewodnikiem, Kompania Piwowarska wesprze 9 tysięcy lokali gastronomicznych zmniejszając ich obciążenia o prawie 5,6 mln złotych, odbierając na swój koszt piwo niesprzedane przed zamknięciem lokali w marcu oraz wydłużając terminy płatności. Firma prowadzi też nieprzerwanie bezpłatny, profesjonalny serwis instalacji do piwa by przygotować je do ponownego uruchomienia w dniu, w którym będzie to możliwe.