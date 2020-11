Kompania Piwowarska publikuje raport o piwach bezalkoholowych w Polsce

Browar Jana zaprojektował piwo we współpracy ze swoimi fanami

Jeszcze kilka lat temu piwa typu NAB (non-alcoholic beverages, czyli napoje bezalkoholowe) cieszyły się w Polsce umiarkowaną popularnością, co było efektem zarówno niewielkiej wiedzy na ich temat, stosunkowo skromnej oferty producentów oraz ograniczonej dostępności. Jednak ostatnie lata przyniosły ogromną zmianę w zakresie samego produktu i jego postrzegania: rozwój technologii przyczynił się do udoskonalenia i rozwoju oferty wariantów smakowych, a konsumenci coraz chętniej wybierają piwo bez procentów jako element zrównoważonego, bardziej świadomego trybu życia. W rezultacie awansowało z pozycji „piwa dla kierowców” do rangi cieszącego się uznaniem napoju, który oferuje bogactwo smaków i którym można delektować się w wielu różnych sytuacjach. Szerokie ujęcie tego tematu prezentuje „0% alkoholu. 100% smaku. Raport Kompanii Piwowarskiej o piwach bezalkoholowych w Polsce w 2020 roku”.

– Sądzę, że mamy szczególne powody, by analizować i komentować to zjawisko, ponieważ jesteśmy nie tylko jego uczestnikiem, ale także kreatorem. Nasz Lech Free był pionierem kategorii – pojawił się na rynku już niemal 15 lat temu, a dzisiaj to cała rodzina piw bezalkoholowych. Ponadto od wiosny 2020 r. w oferujemy także wersję bezalkoholową innej naszej czołowej marki – Tyskie 0,0% – mówi Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektor ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej.

Dynamicznie rozwijający się segment

Jak wynika z raportu, piwo bezalkoholowe stanowi obecnie 5,9% rynku piwnego w Polsce pod względem wartości i 4,9% pod względem wolumenu. Może się wydawać, że to niewiele, jednak segment ten już od dłuższego czasu notuje dynamiczny, dwucyfrowy wzrost – w 2019 r. ponad 60%, w 2020 r. 20,5% – spadek spowodowany pandemią.

W czasie pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku wydatki na piwo bezalkoholowe w naszym kraju wyniosły 823 mln zł (wg Nielsen). Wraz ze spożyciem zwiększa się grupa konsumentów „zerówek”: w 2019 r. sięgało po nie już 57% dorosłych Polaków (w 2018 – 47%), 46% piwoszy piło je przynajmniej raz w miesiącu (w 2018 – 38%), a tylko 24% nigdy (w 2018 – 33%).