Kompania Piwowarska włącza zrównoważony rozwój do strategii i ogłasza „Zobowiązania 2030”

Kompania Piwowarska od lat angażuje się w sprawy społeczne i ekologiczne i należy do czołówki firm w Polsce dbających o zrównoważony rozwój. Ze względu na charakter i skalę działania, producent piwa szczególny nacisk w obszarze zrównoważonego rozwoju kładzie na dwa obszary – Ludzie i Planeta, w ramach których ma wyznaczone konkretne cele do osiągnięcia do 2030 roku. Są to: neutralność węglowa, oszczędność wody, korzystanie z opakowań w obiegu zamkniętym, zrównoważone zakupy, integracja i zdrowie oraz odpowiedzialne wybory. Na najbliższe 10 lat firma wyznacza sobie również zadania w obszarach: Portfolio i Profit. Strategia uwzględnia perspektywę globalną, wyrażoną w Wizji Środowiskowej Grupy Asahi 2050, a jej wdrożenie przyczynia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

– Do kwestii wpływu naszego biznesu na planetę i ludzi od lat podchodzimy poważnie. Teraz jednak nadszedł moment, w którym jako browary europejskiej części Grupy Asahi postanowiliśmy wdrożyć w życie fundamentalną zmianę – czyniąc nasze ambicje i plany związane ze zrównoważonym rozwojem integralną częścią naszej strategii biznesowej pod nazwą „Nasze zobowiązania 2030”. W jej centrum znajdują się dwa filary – Planeta i Ludzie. Tym samym pokazujemy, że już dziś myślimy strategicznie o przyszłości naszej, społeczności, w których funkcjonujemy oraz naszej planety – mówi Igor Tikhonov, Prezes Kompanii Piwowarskiej.

Grupa Asahi, do której należy lider rynku piwnego w Polsce, podjęła szereg zobowiązań dla całego biznesu, które europejska część grupy zdefiniowała poprzez konkretne cele:

Planeta – w ramach tego filaru, firma zobowiązuje się do:

· Ograniczenia śladu węglowego w całym łańcuchu dostaw o 30%, zarówno w browarach, jak i we współpracy z partnerami biznesowymi i dostawcami. Ostatecznym celem jest neutralność węglowa w całym łańcuchu dostaw osiągnięta do 2050 roku.

Kompania Piwowarska poczyniła już konkretne kroki w stronę realizacji tego celu. Dzięki umowie z dostawcą energii odnawialnej z 2019 roku, już w bieżącym roku lider branży piwnej osiągnął 40% udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W 2021 roku firma obniży emisję CO2 o 66%, w stosunku do 2019 dzięki temu, że jej browary będą zasilane w 100% energią elektryczną pochodzącą z wiatru. Jednocześnie od 2025 r. w planach Kompani Piwowarskiej jest pozyskiwanie energii cieplnej również ze źródeł odnawialnych.