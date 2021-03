Kompania Piwowarska wprowadza nową markę piwa

– Hardmade powstał dla wszystkich, którzy cenią wolność, swobodę wyboru i niezależność. Takich osób, które chcą doświadczać nowych rzeczy, ale na własnych zasadach, w myśl hasła „You can but you don’t have to”. Hardmade wspiera takie podejście na każdym poziomie - mówi Anna Dzierżek senior brand manager marki Hardmade w Kompanii Piwowarskiej.

Hardmade będzie dostępny w całej Polsce w trzech wariantach: Peach Ice Tea Crush, Raspberry Crush i Grapefruit Crush. Z jednej strony jest to zupełnie nowe i innowacyjne połączenie piwa ze smakiem ice tea i lemoniad, a z drugiej strony dobrze znane „evergreeny” – smaki malin, cytrusów i brzoskwiń są jednymi z najbardziej lubianych i popularnych. Efekt to niebanalne, smaczne i bardzo orzeźwiające kombinacje.

Hardmade wyróżnia przesłanie – YOU CAN BUT YOU DON'T HAVE TO. Nieważne co wybierasz - festiwal, wyjście do knajpy czy spotkanie/orzeźwienie z przyjaciółmi na balkonie. Hardmade niczego nie narzuca, możesz spędzać czas w sposób, który sam wybierzesz, w zgodzie ze sobą.

Hardmade – w butelkach 400 ml z kapslem twist off – już od połowy marca zacznie się pojawiać w sklepach i lokalach gastronomicznych. Wejściu marki na rynek towarzyszyć będzie od II połowy kwietnia szeroko zakrojona, nowatorska kampania promocyjna. Oprócz spotu w TV zaplanowano działania w Internecie, szczególnie w mediach społecznościowych oraz współpracę z liderami opinii. W punktach sprzedaży pojawią się materiały POS, których wygląd będzie bardzo wyróżnialny na tle kategorii piwa. Dodatkowo planowane są także dedykowane aktywacje dla wybranych lokali.

Kompania Piwowarska jest liderem polskiego rynku piwnego, z udziałem 36,4% (dane GUS, 2020). Firma zatrudnia ponad 2700 osób w swoich browarach i oddziałach w całej Polsce. Kompania Piwowarska skupia trzy browary o wieloletniej historii: Tyskie Browary Książęce (rok założenia - 1629), Browar Dojlidy w Białymstoku (1768) i Lech Browary Wielkopolski w Poznaniu (1895).