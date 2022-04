Kompania Piwowarska wyróżniona na EEC 2022

Kompania Piwowarska została wyróżniona w drugiej edycji Rankingu Inwestycji Dekarbonizacyjnych. Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Autor: oprac. JS

Data: 27-04-2022, 11:22

Wyróżnienie odebrała Małgorzata Walędzińska – Półtorak, kierownik ds. programów zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej. / fot. PTWP

Kompania Piwowarska została wyróżniona za podpisany kontrakt typu PPA (2019 r.) na dostawę energii ze źródeł odnawialnych. Była to pierwsza w Polsce umowa typu PPA, która umożliwiła sfinansowanie – bez dotacji państwowych – rozbudowy działającego już parku wiatrowego o 3 turbiny. Od 2021 roku zapotrzebowanie na energię elektryczną browarów Kompanii Piwowarskiej (Tyskie Browary Książęce, Lech Browary Wielkopolski, Dojlidy Browar Białystok) jest w całości pokrywane energią wiatrową.

– Jesteśmy zaszczyceni wyróżnieniem i obecnością w gronie spółek, które aktywnie uczestniczą w zielonej transformacji polskiej gospodarki. Realizacja postanowień umowy, czyli osiągnięcie neutralności węglowej w naszych browarach do 2030 roku jest jednym z celów zrównoważonego rozwoju jakie wyznaczyliśmy sobie w strategii Lepsza Przyszłość 2030. Podejmujemy liczne działania związane z polityką klimatyczną i Europejskim Zielonym Ładem, a zasilanie browarów energią pochodzącą z wiatru jest jednym z nich. Dla porównania: w 2019 r. z tytułu emisji zakresu scope 2 – zakup energii elektrycznej – firma wyemitowała 70 389 ton CO₂. Po przejściu na energię elektryczną pochodzącą z wiatru w 2021 r. emisja z tego tytułu wynosi zero ton – komentuje Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektorka ds. korporacyjnych Kompanii Piwowarskiej.

Ranking Inwestycji Dekarbonizacyjnych jest zbiorem najbardziej pomysłowych i efektywnych działań służących ograniczaniu emisji CO₂ do atmosfery i negatywnego wpływu na klimat i środowisko. To część szerszej kampanii pod nazwą „Zielony indeks” skierowanej do organizacji i firm aktywnie uczestniczących w zielonej transformacji polskiej gospodarki. Gala rozdania nagród odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Wyboru liderów Rankingu dokonała rada kampanii „Zielony indeks” złożona z przedstawicieli instytucji i organizacji związanych z polityką środowiskową oraz autorytetów w tej dziedzinie.

W zestawieniu ujęto inicjatywy zakończone w latach 2020-2021.

Więcej informacji o ECC – największym wydarzeniu biznesowym Europy Centralnej znajduje się na stronie: eecpoland.eu