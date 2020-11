Kondrat Wina Wybrane: Konsumenci najchętniej wybierają wina za ok. 30 zł

Według aktualnych raportów Kondrat Wina Wybrane udział sprzedaży win czerwonych i białych w ujęciu ilościowym jest taki sam i wynosi po 48 %. Udział wartościowy sprzedaży win czerwonych jest nieznacznie wyższy od udziału win białych i wynosi odpowiednio 51% do około 46 %. Wartość sprzedaży win czerwonych według raportów rok do roku wzrosła i wynosi 73%, a w ujęciu ilościowym jest to 71%.

Klienci najchętniej wybierają wina czerwone, wytrawne. Wybór pada przede wszystkim na: primitivo, tempranillo, monastrell, syrah i malbec. Największy udział w sprzedaży ogółem mają wina lekkie (22%) i o owocowym aromacie (51%). Wina ciężkie, zdecydowanie częściej wybieramy w okresie jesienno– zimowym. Ich udział w sprzedaży ogółem aktualnie plasuje się na poziomie 16%, jednak

w ujęciu rok do roku wartość tego segmentu wzrosła o 79%. Najchętniej wybieramy wina hiszpańskie, włoskie i francuskie.

Wina wytrawne zarówno w ujęciu ilościowym jak i wartościowym mają największy udział

w sprzedaży (87%). Ich sprzedaż rośnie na niekorzyść win półwytrawnych (6%), półsłodkich (5%) i słodkich (2%). Stale rośnie udział win musujących w sprzedaży ogółem. Na tę chwilę jest to 7%.

Przy szerokiej ofercie na rynku i dużej rozpiętości cenowej konsumenci coraz częściej poszukują dobrych win w umiarkowanych cenach.

- Tegoroczny, wiosenny lockdown również znacząco wpłynął na preferencje zakupowe. Zaczęliśmy częściej wybierać wina do 30 zł. Ich aktualny udział w sprzedaży ogółem to 67% i jest to o 4% więcej niż w analogicznym okresie, w 2019 r. Wina w cenie powyżej 50 zł aktualnie notują spadek udziału o 2% - mówi Anna Sułek, dyrektor zarządzająca w Kondrat Wina Wybrane.