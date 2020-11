Kondrat Wina Wybrane: Polskie wina fenomenem na skalę światową

- Polskie wina od kilku lat są fenomenem na skalę światową. Choć branża winiarska w naszym kraju odrodziła się zaledwie kilka lat temu to wina z Polski cieszą się już uznaniem na międzynarodowych konkursach i targach. Wraz z nagrodami pojawiły się także polskie miejsca na enoturystycznej mapie świata - czytamy w przesłanym komunikacie przez sklep z winami Kondrat Wina Wybrane.

W Polsce coraz więcej winnic otwiera się na turystów i wspiera winną edukację. Podczas wizyty

w winnicy prócz degustacji win produkowanych na miejscu można również poznać proces produkcji wina „od kuchni”.

- Mapa polskich winnic zmienia się bardzo dynamicznie, ale każdy region ze względu na inną historię

i odmienne tradycje warto odwiedzić. Województwo lubuskie ma najdłuższe tradycje winiarskie, jednak pod względem areału najwięcej winorośli uprawia się w Małopolsce. W zachodniopomorskim znajduje się największa winnica w Polsce i aktualnie jest w niej produkowane jedno z najlepszych polskich win na bazie szczepu solaris. Znakomite wina z odmian szlachetnych oraz długie tradycje winiarskie mają również okolice Sandomierza i Jasła. Na uwagę zasługuje także Dolny Śląsk, gdzie powstają wina na bazie m.in. rieslinga i pinot noir – wyjaśnia Małgorzata Sułek, Kondrat Wina Wybrane.

Wraz ze wzrostem sprzedaży win w Polsce, z każdym rokiem przybywa również świadomych konsumentów, którzy chcą dokonywać właściwych wyborów więc podążają za wiedzą. Z racji rozwoju turystyki, powszechnej dostępności i niewygórowanych cen obserwuje się wzrost zainteresowania warsztatami, degustacjami oraz wyjazdami do winnic. Do niedawana turystyka winiarska kojarzyła się głównie z podróżami do najsłynniejszych winnych regionów jak Hiszpania, Włochy, czy Francja. Polska aktualnie w niczym im już nie ustępuje. Wiele miejsc może poszczycić się na prawdę wysokim, europejskim standardem.