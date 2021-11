Kondrat Wina Wybrane: primitivo królem na rynku win

Anna Sułek, dyrektor zarządzająca Kondrat Wina Wybrane, podczas debaty poświęconej branży alkoholowej na FRSiH2021 oceniła m.in. rynek wina w Polsce.

Autor: Jakub Szymanek

Data: 30-11-2021, 13:57

Anna Sułek, dyrektor zarządzająca Kondrat Wina Wybrane, oceniła m.in. rynek wina w Polsce. / fot. PTWP

Anna Sułek opowiedziała o winnych wyborach Polaków.

– Jeśli chodzi o naszą firmę, bardzo mocno w okresie pandemii wzrośliśmy i to nie w naszej flagowej kategorii win 35-50 zł, a w kategorii win w przedziale cenowym 50-100 zł. Nasza strategia opiera się głównie na klientach detalicznych, dlatego też mocno nie ucierpieliśmy na pandemii. W tym czasie postawiliśmy na mnóstwo szkoleń i webinarów z winami. Cieszyły się one popularnością zarówno wśród firm jak i klientów indywidualnych. W detalu udało nam się wygenerować wzrost 100 proc., a jako firma zakończyliśmy wzrost rdr. na 40 proc. My też skupiamy się na innych winach, w innych segmentach, a mianowicie współpracujemy z małymi producentami, z małymi butikami. Natomiast patrząc na wybory konsumentów, widać wzrost win w przedziale 50-100 zł. I jest to trend wzrostowy. Ludzie sięgają po wysublimowane wina – powiedziała.

Jakie wina piją Polacy?

– Królem na rynku win jest primitivo. Jesteśmy kulturowo przyzwyczajeni do win pełnych, słodkich i to primitivo jest takim kompromisem pomiędzy winem wytrawnym a słodkim czy półsłodkim. Rzeczywiście królują kraje jak Włochy czy Hiszpania, gdzie jakość do ceny jest dobra. Odradza się Francja – stwierdziła Anna Sułek.

– Jeśli chodzi o wina wegańskie, to ten trend umacnia się. Co do win bezalkoholowych, niestety alkohol jest nośnikiem smaku, więc te wina różnią się smakiem od win na bazie alkoholu – dodała dyrektor zarządzająca Kondrat Wina Wybrane.

Sprzedaż alkoholu w zdigitalizowanym świecie

W dalszej części debaty poruszone zostało zagadnienie sprzedaży alkoholu w zdigitalizowanym świecie.

– Przepisy są absurdalne. Absolutnie nie są to przepisy, które chronią młodzież przez spożyciem alkoholu, patrząc, że jest mnóstwo na osiedlach sklepów z alkoholem. Z takim absurdami spotykamy się na co dzień. A konkurencja nie śpi. Takich kontroli mamy mnóstwo. Mamy zabezpieczanie. W naszym magazynie mamy sklep, który posiada zezwalanie na sprzedaż alkoholu i można w nim odebrać alkohol, a na naszej stronie mamy system rezerwacyjny, który pozwala zarezerwować towar odebrać w konkretnym sklepie – powiedziała Anna Sułek, dyrektor zarządzająca Kondrat Wina Wybrane.

