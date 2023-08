W ubiegłym tygodniu (2 sierpnia) do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. Jakie zmiany zostały przewidziane w dokumencie?

Co zmieni rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych?; fot. shutterstock/Madeleine Steinbach

Znakowanie poszczególnych rodzajów środków spożywczych

Celem nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych jest m.in. określenie wymagań dla napojów spirytusowych, w których oznakowaniu można umieszczać określenie „nalewka”.

Zgłoszenia ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych można przesyłać do 21 sierpnia br., również w wersji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat.dre@minrol.gov.pl.

Najważniejsze zmiany przewidziane w rozporządzeniu dotyczącym znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych

Wnioskodawca projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zawarł w dokumencie najważniejsze zmiany, które miałyby wejść w kontekście tego obszaru. Wśród nich są m.in.

- brak możliwości barwienia, aromatyzowania czy też dodatku soków owocowych, zagęszczonych soków owocowych oraz wyrobów winiarskich, w tym win, win owocowych, cydrów czy miodów pitnych,

- określenie minimalnego czasu maceracji (ze względu na różne okresy maceracji poszczególnych składników) stosowanego dla składników, który uwzględnia specyfikę takich surowców jak skórki cytryn, skórki pomarańczy, pędy sosny bądź płatki jaśminu.

- Określenie, (…) (red. nalewka) można uzupełniać nazwami dominującego smaku pochodzącego z surowców stosowanych w procesie maceracji lub podobnego przetwarzania – czytamy w projekcie rozporządzenia.

Zgodnie z projektowanymi zmianami, napoje spirytusowe zawierające alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu, zawierające określenie „nalewka”, które zostały rozlane do opakowań jednostkowych i oznakowane na podstawie przepisów dotychczasowych, mogą być wprowadzane do obrotu lub pozostawać w obrocie do wyczerpania zapasów nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

Ponadto autor projektu rozporządzenia ma na celu wprowadzenie wymagania podawania dla napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% objętościowych informacji o zawartości alkoholu w takim napoju oraz zniesienie wymagania podawania informacji o wykazie składników dla napojów o zawartości alkoholu wyższej niż 1,2% objętościowych.

Określenie "nalewka" w dotychczasowych przepisach

Dotychczas przepisy Unii Europejskiej nie określały definicji napoju alkoholowego, a jedynie obowiązek podawania na etykietach napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% objętościowych informacji o zawartości alkoholu w takich napojach. Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu, z uwagi na brak takiej definicji nie ma pewności prawnej co oznacza potocznie stosowane określenie „napój alkoholowy”.

- Powyższa regulacja jest niezbędna w celu ochrony renomy określenia „nalewka”, która obecnie jest synonimem tradycji i jakości, a także jest wytwarzana zarówno w celach komercyjnych, jak i stosowana przy produkcji „nalewek” w sposób domowy – podkreślono w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl