Kontrowersyjne postaci w alkoholowym biznesie. Czy własna marka to jedyny sposób na sukces?

1 lipca w Sopocie otwarto restaurację Team Spirit. W wydarzenie zaangażowali się znani piłkarze związany obecnie lub w przeszłości z Lechią Gdańsk: Dusan Kuciak, Grzegorz Kuświk, Jakub Wawrzyniak i Sławomir Peszko. Jedną z atrakcji lokalu będzie możliwość spróbowania wódki pod marką "Peszko".

Wszystkie grzeszki pana Peszki

W połowie czerwca były reprezentant Polski zamienił ekstraklasową Lechię Gdańsk na występującą w okręgówce Wieczystą Kraków, co można uznać za początek sportowej emerytury. Czy sygnowanie mocnego alkoholu przez wciąż, było nie było, czynnego piłkarza to dobry pomysł? Wszak za Peszką od lat ciągnęła się łatka zawodnika, który za kołnierz nie wylewa. W 2010 r. Franciszek Smuda wyrzucił Peszkę oraz Macieja Iwańskiego ze zgrupowania reprezentacji Polski za spożywanie alkoholu w hotelowym pokoju. Dwa lata później, jako zawodnik niemieckiego FC Koln, skrzydłowy wdał się w awanturę z taksówkarzem, przez co spędził noc w izbie wytrzeźwień. W 2018 r., już za kadencji Adama Nawałki, Peszko znów został jednym z bohaterów afery alkoholowej na zgrupowaniu kadry i musiał zapłacić 10 tys. zł kary. I choć opisane zdarzenia na pewno zaszkodziły sportowej karierze skrzydłowego (decyzja Smudy sprawiła, że nie pojechał na Euro 2012), przysporzyły mu rozpoznawalności i...sympatii kibiców. Sam piłkarz nie uciekał bowiem od procentowych epizodów ze swojego życia i z humorem komentował je w licznych wywiadach.

Paweł Jaroszyński, CEO, Head of Social Media w agencji Pitted Cherries wskazuje, że wódka Sławomira Peszki wydaje się doskonałym pomysłem.

- Jeśli wizerunek postaci pasuje do produktu, to jest to jak najbardziej dobry pomysł. Każdy taki przypadek należy jednak rozpatrywać indywidualnie. Sławomir Peszko, jako bardzo rozpoznawalny piłkarz, jest postacią budzącą pozytywne skojarzenia. Jego specyficzny wyraz twarzy doczekał się wielu „imprezowych” skojarzeń i memów – to jest duży potencjał na własną markę alkoholi! Konsumenci nie przejdą obok takiej propozycji obojętnie. Konsument widząc twarz pana Peszko na takim produkcie jak wódka, z pewnością się uśmiechnie, a to już na starcie bardzo dużo - mówi.