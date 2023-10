Marek Jakubiak, właściciel grupy Browary Regionalne Jakubiak, po czterech latach przerwy prawdopodobnie wróci do Sejmu. - Kontrowersyjny przedsiębiorca dość niespodziewanie ma według cząstkowych wyników świetny wynik na liście PiS w Warszawie. Już tylko kataklizm mógłby mu odebrać mandat poselski - pisze portal Business Insider.

Marek Jakubiak, właściciel grupy Browary Regionalne Jakubiak, prawdopodobnie wróci do Sejmu. / fot. PAP/Szymon Pulcyn

Jakubiak powróci do Sejmu?

Marek Jakubiak, właściciel grupy Browary Regionalne Jakubiak, w przeszłości był posłem na Sejm z ramienia Kukiz'15, z kolei w tegorocznych wyborach biznesmen startował z list PiS w Warszawie. Według wstępnych wyników Jakubiak uzyskał duże poparcie wśród głosujących.

Szczątkowe wyniki pokazują jednak, że Jakubiak uzyskał świetny wynik. Po spłynięciu głosów z blisko jednej trzeciej obwodowych komisji wyborczych ma on drugi rezultat na liście PiS. Ustępuje tylko Piotrowi Glińskiemu, który w stolicy był "jedynką". Wyprzedził natomiast m.in. wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Gosiewską czy wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kaletę - pisze Business Insider.

Zatem wszystko wskazuję na to, że były poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak kolejny raz zostanie posłem na Sejm.

Gorsze wyniki finansowe browarów Jakubiaka

Jak dodaje portal, jeśli Marek Jakubiak dostanie się do Sejmu, to dołączy do grona najbogatszych parlamentarzystów. Mimo że browary Jakubiaka notują w ostatnim czasie gorsze wyniki, to biznesmen może poszczycić się dużym majątkiem.

Browary Jakubiaka notują też w ostatnich latach gorsze wyniki finansowe, o czym pisała niedawno Wirtualna Polska. Zyski spadły bowiem z ok. 10 mln zł w 2018 r. do 620 tys. zł w 2022 r. Wszystkiemu winna była pandemia, w której firma Jakubiaka notowała potężne straty. W ostatnich latach Browary Regionalne otrzymały sporo pieniędzy od państwa. "W 2020 r. było to 1,3 mln zł (w tym ponad 974 tys. zł z Polskiego Funduszu Rozwoju tytułem pomocy przedsiębiorcom z powodu skutków COVID-19). W 2021 r. było to 1,1 mln zł (w tym milion zł z PFR zaliczki zwrotnej). W ubiegłym roku 259,8 tys. zł. A w tym przez sześć miesięcy 267,3 tys. zł" — pisała WP. - wylicza portal.

Czytaj więcej na Business Insider.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl