Koronawirus uderzy w europejską branżę alkoholi i napojów

Według Moody's Investors Service w 2020 r. zyski takich firma jak rozlewnia Coca-Cola HBC Finance BV i Coca-Cola European Partners Plc spadną o 20 -25 proc.

Z kolei zyski firm spirytusowych i piwnych takich jak Diageo PLC, Pernod Ricard SA (w Polsce do firmy należy Wyborowa Pernod Ricard), Remy Cointreau SA, Heineken NV (w Polsce - Grupa Żywiec) oraz Carlsberg Breweries A / S (w Polsce - Carlsberg Polska) spadną o 15-30 proc.

- Jednak firmy te mają stabilne perspektywy rozwoju i spodziewamy się powrotu do wzrostu zysków w 2021 r. Wskaźniki dźwigni oraz przepływów pieniężnych mogą do tego czasu jeszcze nie wzrosnąć całkowicie, ale powinny powrócić do przedziału, którego oczekujemy dla obecnych ratingów w 2022 r. – mówi Ernesto Bisagno, wiceprezes - starszy specjalista ds. kredytów Moody’s.

Fundamenty sektorowe są nadal silne, ponieważ w przeciwieństwie do innych bardziej dyskredytowanych produktów konsumenckich, napoje będą nadal poszukiwane nawet podczas kryzysu.

Moody’s ocenia, że firmy dysponują odpowiednimi środkami pieniężnymi i ekwiwalentami pieniężnymi oraz dostępnymi i niewykorzystanymi instrumentami bankowymi na zabezpieczenie spłaty zadłużenia w ciągu kolejnych 12 miesięcy.