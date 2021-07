KP: piwa bezalkoholowe nadal bardzo perspektywiczną kategorią

Obecnie segment piw bezalkoholowych wg Nielsen stanowi w Polsce 5,2% wolumenu całej kategorii piwnej i 6,3% jej wartości. Prognozujemy, że w najbliższych latach będzie rozwijał się bardzo dynamicznie – powiedziała Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektorka ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej.

Autor: Jakub Szymanek

Data: 26-07-2021, 11:45

Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektorka ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej, w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl oceniła m.in. segment piw bezalkoholowych w Polsce. / fot. materiały prasowe

Jakub Szymanek, portalspozywczy.pl: Za nami zaległy turniej Euro 2020. Do tego mamy ponownie w pełni działającą gastronomię i imprezy plenerowe. Jak te czynniki wpłynęły na sprzedaż piwa w tym czasie?

Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektorka ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej: Wydarzenia sportowe, różnego rodzaju imprezy plenerowe, otwarte lokale i ogródki stwarzają okazje do spotkań towarzyskich, którym często towarzyszy piwo. Duże wydarzenia sportowe także wspierają konsumpcję piwa. Czerwiec rzeczywiście okazał się dobrym miesiącem dla branży ze względu na w/w czynniki, niemniej jednak nie jest to wystarczające, aby odrobić straty od początku roku spowodowane pandemią, zimnym majem oraz podatkiem cukrowym wpływającym negatywnie na dynamikę sprzedaży piw bezalkoholowych. Po miesiącach lockdownu spowodowanego COVID-19 obserwujemy mocne odbicie w gastronomii, ale jak wiemy, jest to kanał, który może znowu ucierpieć w przypadku 4 fali pandemii.

Wspomniała Pani m.in. o zimnym maju, po którym nastał cieplejszy czerwiec, a teraz mamy gorący lipiec. Jakie piwa najlepiej sprzedają się latem?

Latem konsumenci chętniej sięgają po piwa smakowe i bezalkoholowe, które nadal są bardzo perspektywiczną kategorią. Pomimo spowolnienia tempa rozwoju piw bez procentów, pod względem sprzedaży są one jedną z bardziej dynamicznie rozwijających się kategorii piwnych, co potwierdzają dwucyfrowe wzrosty. Drugie miejsce pod względem dynamiki sprzedaży zajmują piwa smakowe.

Patrząc na portfolio Kompanii Piwowarskiej, pojawia się w nim coraz więcej piw pozbawionych alkoholu. Jak Pani ocenia rozwój trendu bezalkoholowego?

Trend na piwa bezalkoholowe pokazuje, że konsumenci przywiązują coraz większą wagę do zdrowia, dbają o formę fizyczną i dobre samopoczucie – coraz liczniejsza grupa osób jest już na tyle świadoma i odpowiedzialna, że nie podejmuje ryzykownych działań, jakie mogą pojawić się po nierozważnej konsumpcji piwa z procentami. Obecnie segment piw bezalkoholowych wg Nielsen stanowi w Polsce 5,2% wolumenu całej kategorii piwnej i 6,3% jej wartości. Prognozujemy, że w najbliższych latach będzie rozwijał się bardzo dynamicznie. Według Nielsen w okresie od stycznia do czerwca 2021 sprzedaż piw bez procentów wzrosła wielkościowo o 22%, a wartościowo o 31% w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku.

Dodam, że Kompania Piwowarska była pierwszą firmą na polskim rynku z bezalkoholowym wariantem Lecha Free, który poza klasycznym lagerem, występuje już w 6 wariantach smakowych: Limonka z Miętą, Pomelo i Grejpfrut, Granat i Acai, Marakuja i Melon, Ananas i Guawa oraz Arbuz z Miętą – nasza tegoroczna nowość. Do oferty dołączył także kolejny bezalkoholowy lager – Chmiele Cytrusowe. Od 2020 r. także marka Tyskie proponuje swoim fanom wersję całkowicie bezalkoholową. W Kompanii Piwowarskiej od lat rozwijamy ofertę piw bezalkoholowych i nadal będziemy to robić, zaskakując nowościami miłośników naszych piw, zwłaszcza, że rozwój tego sektora jest spójny z naszą strategią biznesową.

Dziękuję za rozmowę.