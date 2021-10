Kraft w gorzelnictwie - analiza zjawiska

Rynek browarów mocno zmienił się w ciągu ostatnich lat. Coraz częściej, zamiast po prostu na piwo, idziemy na kraftową „ajpę” czy „dobrego RiSa”. Mało kto wie, że rzemieślnicza rewolucja przybiera na sile także w świecie polskich alkoholi wysokoprocentowych - pisze Marcin Młodożeniec, twórca i autor bloga 40procent.

Autor: Marcin Młodożeniec

Data: 05-10-2021, 13:09

Marcin Młodożeniec, twórca i autor bloga 40procent. fot. materiały autora

Kraft w gorzelnictwie

Rynek browarów mocno zmienił się w ciągu ostatnich lat. Coraz częściej, zamiast po prostu na piwo, idziemy na kraftową „ajpę” czy „dobrego RiSa”. Krótkie serie, wyjątkowe walory degustacyjne, ciekawe etykiety… Na rynku, zdominowanym wcześniej przez kilka koncerny, pojawił się powiew świeżości, a potem zrobiło się naprawdę kolorowo.

Mało kto wie, że rzemieślnicza rewolucja przybiera na sile także w świecie polskich alkoholi wysokoprocentowych. Słyszeliście o okowitach, wódkach manufakturowych, destylatach z owoców, piwa czy cydru? Nie? Zapraszam Was do rzeczywistości gorzelniczego kraftu.

Wódka, czyli co?

Podobnie jak na rynku piwa, alkohole wysokoprocentowe na dużą skalę produkują wielkie koncerny. Skupują z rynku, często od gorzelni rolniczych, duże ilości spirytusu i potem przetwarzają go (rektyfikacja, filtrowanie, rozcieńczanie z wodą, butelkowanie) np. na czystą wódkę, którą oferują potem pod swoimi markami. Ponieważ w procesie rektyfikacji destyluje się alkohol do mocy aż 96 proc. objętości i dodatkowo oczyszcza, uzyskuje się bardzo czysty spirytus o niemal neutralnym, alkoholowym smaku. Pełna rektyfikacja „zabiera” prawie cały smak i zapach surowców. Dlatego czystą wódkę, zwłaszcza tę dostępną w hipermarketach i dyskontach za 20-40 zł, oceniamy często przez pryzmat tego, czy „wchodzi” dobrze lub nie. No i najlepiej pić schłodzoną, aby ograniczyć dyskomfort podczas konsumpcji.

Stosowanie spirytusu rektyfikowanego (a dokładnie alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego) jest jednym z warunków koniecznych, aby, zgodnie z prawem UE, producent w ogóle mógł na etykiecie użyć słowa wódka. Ma to szereg konsekwencji, ale dla nas, konsumentów najważniejszą jest to, że czysta wódka, zwłaszcza ta produkowana na skale masową i dostępna za małe kilkadziesiąt zł za butelkę, pachnie i smakuje przede wszystkim etanolem.

Gorzelnictwo kraftowe w Polsce

Od jakiegoś czasu rośnie w Polsce liczba doświadczonych gorzelników, przedsiębiorców, ekspertów świata alkoholi, którzy „wódkę” tworzą, a nie produkują. Mówią jednym głosem: destylowany alkohol ma mieć wyjątkowy zapach i smak surowca a nie tylko etanolu! Dlatego eksperymentują, inwestują w specjalistyczna aparaturę, wykorzystują najlepszej jakości zboża, ziemniaki i owoce, mieszają ze sobą różne destylaty. Coraz częściej współpracują nawet z branżą winiarską i piwowarami poddając destylacji wytłoki gronowe, piwo czy cydr!

Niektórzy decydują się na starzenie swoich trunków i pozwalają im leżakować w beczkach. Bazą dla tych alkoholi nie jest, jak w przypadku czystej wódki, spirytus rektyfikowany a destylat o niższej mocy, który powstaje w specjalnej aparaturze przygotowanej do działania na niewielką skalę. Tu przywiązuje się ogromną wagę do surowców i „ręcznego” sterowania procesem. Nadpsute ziemniaki? Spleśniałe owoce? To nie wchodzi w grę, bo nawet niewielki procent złego surowca może zniszczyć całą partię destylatu. Trzeba dbać o każdy szczegół. Aby powstały dobre alkohole kraftowe potrzeba wiedzy, ciężkiej fizycznej pracy, doświadczenia, odrobiny ryzyka, cierpliwości i ciągłego nadzoru nad procesem destylacji.

W rezultacie powstają trunki o bogatych, unikalnych aromatach i wyjątkowych, różnorodnych smakach. Niektóre są rocznikowane jak wino. Czasem butelki są numerowane, niejednokrotnie etykiety wypisywane są ręcznie a Mistrz Destylacji podpisuje się na nich własnym nazwiskiem. Większość rozlewów alkoholi kratowych to zaledwie kilkaset lub kilka tysięcy butelek, co wpływa na ich wartość kolekcjonerską. Na pierwszy rzut oka jednak trudno je odróżnić od czystej wódki. Są to bowiem przezroczyste (wyjątkiem są oczywiście alkohole starzone) napoje spirytusowe o mocy zbliżonej zwykle do 40 proc. Tak stworzone alkohole najczęściej nie są jednak wódkami w rozumieniu obowiązujących przepisów.

Czym są okowity?

Czym w takim razie są te alkohole skoro nie są wódkami? Najczęściej są to okowity – od łacińskiego aqua vitae, woda życia – tak nazywano kiedyś wysokoprocentowe napoje.

Używanie nazwy okowita na etykiecie również jest obwarowane koniecznością spełnienia kilku warunków, które różnią się nieco siebie w zależności m.in. od rodzaju wykorzystanych surowców. Zasadniczo jednak powstają one ze „spirytusu” (destylat pochodzenia rolniczego), który został wydestylowany do niższej mocy i nie był poddany pełnej rektyfikacji. Dzięki temu w tych alkoholach zachowało się bogactwo zapachu i smaku pochodzącego od surowców, którymi mogą być m.in. zboża, owoce, groch, rodzynki, ziarna słonecznika i wiele innych.

Okowity można tworzyć także z innych napojów alkoholowych poddając destylacji na przykład piwo czy wino. Gorzelnictwo kraftowe to jednak nie tylko okowity. Kreatywność gorzelników wykracza często poza opisane w przepisach normy (np. przez dodatek cukru i/lub nietypowy surowiec), dlatego niektóre z nich wpisują się w szersze pojęcie napoju spirytusowego. Mamy już na rynku m.in. destylaty z aronii, czarnej porzeczki czy kwiatów czarnego bzu. Hitem ostatnich miesięcy jest przykładowo wysokoprocentowy alkohol z…koziej serwatki. Wróćmy jednak do wódki.

Czy czysta wódka nie może być kraftowa?

Może. Pojawiają się producenci, którzy wykorzystują elementy procesu tworzenia alkoholi kraftowych do produkcji wódek. Przykładowo, wykorzystują surowce najwyższej jakości, używają aparatury wykorzystywanej do produkcji rzemieślniczej, wykorzystują mieszanki spirytusu rektyfikowanego i destylatu rolniczego (bardziej aromatyczny) z tego samego surowca. W rezultacie powstają wódki kraftowe różniące się od wódek tzw. sklepowych smakiem, aromatem, a nawet (podobno) stopniem „uciążliwości dnia następnego” (jeśli ktoś zapomni o odpowiedzialnej konsumpcji). Zwykle są to krótkie, limitowane serie, dostępne wyłącznie w sklepach specjalistycznych i/lub u producenta.

Różnica w smaku i aromacie czystych wódek kraftowych w stosunku do tych produkowanych na skalę masową, np. na potrzeby sklepów sieciowych jest olbrzymia i sprawia, że wódkę można pić ze smakiem. Ciągle jednak różnica ta nie jest tak duża jak w przypadku okowit i podobnych jej destylatów.

Nieco inaczej jest w świecie wódek smakowych tworzonych metodami rzemieślniczymi. Bardzo często są to alkohole wytrawne powstałe w wyniku mieszanki spirytusu rektyfikowanego zbożowego czy ziemniaczanego i destylatu warzywnego czy owocowego np. ze świeżych ogórków, malin, czy mandarynek. Czasem, aby stworzyć wódkę smakową, destylacji poddaje się macerowane w rektyfikacie inne surowce jak jabłka, gruszki, truskawki a nawet pomidory. Potencjał dla receptur ogranicza tu w zasadzie tylko wyobraźnia. Wszystko to przekłada się na wyjątkowy smak i aromat powstających w ten sposób trunków. Najlepszym sposobem na ich poznanie jest bezpośrednie doświadczenie. Skoro trunków jest już teraz sporo, skąd czerpać inspiracje dla pierwszych zakupów?

Gorzelniczy kraft - od czego zacząć?

Na początku przygody z alkoholami rzemieślniczymi warto zacząć od tego, co nic nie kosztuje, czyli trochę poczytać. W sieci pojawia się coraz więcej informacji i recenzji związanych z takimi alkoholami. Wiele marek można znaleźć m.in. na blogu 40procent.pl czy na portalu spirits.com.pl. To pozwoli na podstawie swoich pierwszych preferencji wybrać pierwsze trunki i spróbować ich.

Alkohole kraftowe doskonale nadają się do degustacji. Najlepiej próbować ich w temperaturze pokojowej lub lekko tylko schłodzonych (nie mrożone) w kieliszku degustacyjnym. Można zacząć od destylatów owocowych, które mają zwykle przyjemne, słodkie aromaty i cierpki wytrawny smak, potem spróbować okowit zbożowych i wreszcie zasmakować w warzywnych, ziemistych alkoholach ziemniaczanych. To jednak tylko sugestia. Warto samemu znaleźć swoją drogę do ulubionych destylatów. Prawdopodobnie każdemu będzie smakowało coś innego. Dobrze też wybrać się na zorganizowaną, profesjonalną degustację. Wówczas w miłej atmosferze można spróbować kilku trunków i na tej podstawie ocenić ich walory smakowe oraz zbadać swoje indywidualne preferencje i co ważne – podyskutować z innymi uczestnikami.

Jak pić alkohole rzemieślnicze?

Idea stojąca za tworzeniem alkoholi rzemieślniczych jest spójna z trendem odpowiedzialnej konsumpcji, gdzie liczy się jakość a nie ilość. Coraz popularniejsza jest degustacja niewielkich ilości kilku różnych alkoholi w gronie znajomych, przyjaciół, połączona z dyskusją na temat wyczuwanych aromatów i smaków. Można też „bawić się” smakami i dobierać ulubione alkohole do odpowiednich dań, deserów, czy przekąsek.

Wieczorną lampkę wina, szklaneczkę whisky czy kufel piwa warto czasem zamienić na porcję dobrej okowity zbożowej czy destylatu owocowego. Produkty gorzelnictwa kraftowego zaczynają pojawiać się także w restauracjach i hotelach, warto o nie pytać. Tak naprawdę teraz na naszych oczach tworzy się współczesna kultura konsumpcji tych trunków. Warto być jej aktywnym uczestnikiem.