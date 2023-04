Michal Paszota, mistrz gorzelnictwa i współwłaściciel gorzelni Podole Wielkie razem z żoną w małej wsi na Pomorzu prowadzą gorzelnię ze 150-letnią tradycją, w której produkują okowity i wódki. W rozmowie z nami Michał Paszota opowiedział m.in. o strategii działania gorzelni, procesie powstawania okowit i wyzwaniach producentów alkoholi kraftowych w Polsce.

Od marzeń o winnicy do produkcji alkoholi kraftowych

Jakub Szymanek: Skąd pomysł na inwestycję w alkohole kraftowe i stworzenie własnej gorzelni?

Michal Paszota, mistrz gorzelnictwa i współwłaściciel gorzelni Podole Wielkie: Odpowiem przewrotnie, z marzenia o winnicy. Zdaję sobie sprawę z tego jak to brzmi, ale po kolei. Gorzelnia rolnicza była obecna w moim życiu od zawsze jako część gospodarstwa Podole Wielkie prowadzonego przez moich rodziców. Można spokojnie powiedzieć, że wychowałem się w gorzelni. Praca w gorzelni i gospodarstwie popchnęły mnie do pogłębienia swojej wiedzy w tym kierunku.

Skończyłem biotechnologię w Krakowie, gdzie poznałem swoją przyszłą żonę Paulinę. Podczas wielu naszych rozmów o przyszłości pojawiło się marzenie o własnej winnicy. Połączenie zamiłowania do włoskiej kuchni, własnej uprawy i produkcji alkoholu wpłynęło na naszą decyzję o realizacji tego marzenia, ale w polskich realiach. Nasza „winnica” jest położona na Pomorzu, 30 km od naszego pięknego morza w niewielkiej wsi Podole Wielkie i słynie z produkcji ziemniaków.

To już wiemy, dlaczego alkohole mocne a nie wina.

Tak, zamieniliśmy wino na mocne alkohole. I pojawiło się pytanie. Jakie mocne alkohole chcemy produkować? Polska „od wieków” słynie z produkcji wódki. Dzisiejsza wódka to z założenia alkohol neutralny w smaku i zapachu, a takiego alkoholu nie chcieliśmy tworzyć. Od początku byliśmy przekonani, że nasze autorskie destylaty muszą mieć swoją prawdziwą tożsamość, powiązaną z miejscem i surowcem, z którego powstały. W opozycji do neutralności, my w butelkach postanowiliśmy zamykać smak i zapach.

Dopiero później, zastanawiając się nad prawną nazwą naszych destylatów, dowiedzieliśmy się, że produkty, które zamierzamy tworzyć to okowity. To tradycyjne, historyczne i typowo polskie alkohole o historii dużo dłuższej niż współczesna wódka.

Ich produkcja wymaga wiedzy, umiejętności i rzetelności na każdym kroku. Od jakości surowca, przez fermentację, po destylację, zwłaszcza, że nie uznajemy drogi na skróty.

Dlatego nasze okowity powstają wyłącznie z surowców uprawianych na polach naszego gospodarstwa. Hołdujemy filozofii „od pola do butelki”. Jakość surowca, jego odmiana, gleba, na której jest uprawiany, pogoda w danym roku, położenie geograficzne - to wszystko ma wpływ na finalny produkt. Analogicznie do winiarskiego „terrior”. Każdy rok jest inny, dlatego też rocznikujemy nasze produkty zgodnie z rokiem zbioru danego surowca. Dla nas każda butelka to historia.

Okowity i wódki z charakterem

Jaka jest obecna strategia działania Gorzelni Podole Wielkie?

Przede wszystkim staramy się być producentem produktów o bezkompromisowej jakości i prawdziwej tożsamości. Jeżeli pytasz o strategię produktową gorzelni Podole Wielkie, to mamy kilka kluczowych obszarów. Przede wszystkim jest to produkcja okowit. Obecnie destylujemy właśnie ich kolejny rocznik: 2022 i już nie możemy się doczekać czerwcowej premiery.

Natomiast rok 2023 zaczęliśmy rebrandingiem naszych wódek: Ziemniaczanej oraz Żytniej. Cieszmy się, że ich nowa odsłona jest tak dobrze przyjmowana i staje się coraz bardziej popularna. To drugi ważny filar naszej strategii.

Wisienką na torcie są nasze starzone w beczkach destylaty. To oczywiście projekt długofalowy, ale pierwsze efekty są bardzo obiecujące. Nie spieszymy się jednak. Od początku zależy nam na jakości naszych produktów. Życzymy sobie przywrócić światu starkę.

Staramy się również zaskakiwać klientów eksperymentalnymi wersjami naszych destylatów. Bardzo limitowane, wyjątkowe i dostępne wyłącznie w gorzelni w Podolu Wielkim oraz gdańskiej ambasadzie „Podole Wielkie i Przyjaciele”.

Ambasada jest naszym autorskim pomysłem łączącym sklep i probiernię. Można tam nabyć nasze produkty oraz najlepsze rzemieślnicze polskie destylaty od naszych przyjaciół. Prowadzimy w probierni tematyczne degustacje, a klienci mają możliwość spróbowania naszych produktów przed zakupem.

