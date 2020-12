Kraina pitnego miodu

Miód pitny jest tradycyjnym napojem alkoholowym powstałym w wyniku fermentacji brzeczki miodu pszczelego. Mimo ogromnej tradycji, bo znane są w naszym kraju od średniowiecza to jednak są napojem niszowym, a ich spożycie nie przekracza 0,5 proc. spożycia napojów alkoholowych ogółem. Najbardziej dotkliwe ograniczenie rozwoju tej kategorii, to brak możliwości reklamy obowiązujący całą branżę winiarską. Perspektywy rynku w dużej mierze zależą od dotarcia z informacją do konsumenta.

Zachęcamy do przeczytania pełnego tekstu o perspektywach miodów pitnych w Strefie Premium: „Miody pitne. Jakie perspektywy ma niszowy, polski alkohol?”

Teraz, po kilku lata starań, branży winiarskiej udało się osiągnąć sukces, jakim jest pozytywna decyzja Komisji Europejskiej dla miodów pitnych niesyconych i uzyskanie przez nie statusu Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności, o co wnioskował Związek Pracodawców Polska Rada Winiarska.

Znakiem GTS wyróżnia się tradycyjne produkty jakościowe. Nadanie znaku GTS miodom niesyconym wpłynie na promocję całej kategorii miodów pitnych, a co za tym idzie na rozwój tego segmentu rynku, podobnie jak miało to miejsce w przypadku miodów syconych, które otrzymały znak GTS w 2008 roku. A GTS to znak rozpoznawany nie tylko w kraju, ale i za granicą.

- Odznaczenie GTS to swoista gwarancja dla konsumentów, potwierdzenie jakości i pochodzenia danego produktu. Producenci od wielu lat prześcigają się w zdobywaniu certyfikatów, nagród czy odznaczeń. Z kolei konsumenci poszukują produktów, których autentyczność jest potwierdzona przez wiarygodne źródła. Gwarantowana Tradycyjna Specjalność jest znakiem, który wyróżnia się spośród innych, utwierdzając naszych klientów w przekonaniu, że kupują produkt, który jest wart uwagi i spróbowania - mówi Bartosz Piasecki z firmy Mazurskie Miody, która produkuje m.in. miody niesycone.

W tym roku dodatkową przeszkodą i hamulcem rozwoju tej kategorii – tak jak w przypadku wszystkich kategorii alkoholowych oraz wielu dziedzin polskiej gospodarki – a także czynnikiem, przez pryzmat którego trudno jest ocenić perspektywy tego sektora, jest pandemia koronawirusa.