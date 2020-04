Krajowa Administracja Skarbowa przekazała ponad 16,3 tys. litrów alkoholu placówkom medycznym i sanepidowi

Śląska, łódzka, lubelska, podlaska, opolska KAS przekazały ponad 16,3 tys. litrów alkoholu m.in. placówkom medycznym i sanepidowi - poinformowała w czwartek Krajowa Administracja Skarbowa. Ma on być wykorzystany do przygotowania preparatów do dezynfekcji.