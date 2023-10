Zapytaliśmy Carlsberg Polska i inne browary o to, czym według nich powinien zająć się nowy rząd w pierwszej kolejności, analizując obecną sytuację na rynku piwa w Polsce.

Od wielu miesięcy tematem numer jeden, nie tylko dla browarów, ale całej branży napojowej jest ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wprowadzająca polski system kaucyjny. Jej projekt postawił branżę pod ścianą, a mimo licznych apeli, przedstawiania analiz i merytorycznych argumentów, nasze postulaty nie zostały uwzględnione.

W nowej kadencji parlamentu oczekujemy rozpoczęcia prac nad nowelizacją ustawy oraz podjęcia dialogu z przedstawicielami branży napojowej. Chcemy przedyskutować przyjętą datę wejścia ustawy w życie, gdyż z naszej perspektywy termin 1 stycznia 2025 roku jest nierealny, żeby wprowadzić system kaucyjny. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że na to potrzeba minimum dwóch lat, co potwierdzają przykłady krajów, które ten proces mają już za sobą. Rozwiązaniem pozwalającym na utrzymanie terminu mogłoby być wprowadzenie systemu w modelu hybrydowym, ale o tym musimy mieć z kim rozmawiać - powiedziała Agata Koppa, Director ESG & Corporate Affairs w Carlsberg Polska.

Po drugie, oczekujemy konkretnych rozporządzeń do wspomnianej ustawy, gdyż nadal nie jest określone, jaka ma być wysokość kaucji oraz jakie opłaty grożą producentom za brak systemu kaucyjnego i wymaganego poziomu odzysku opakowań. Rozporządzenie dotyczące wysokości opłat już zostało nam przedstawione i najbliższe 10 dni wypełni nam dialog zmierzający do urealnienia tych stawek, zarówno jeśli chodzi o ich wysokość jak i o sposób naliczania. Zaproponowano zrównanie opłat, niezależnie od rodzaju materiału. Jak wyliczyliśmy w Związku Browarów Polskich, 1 kilogram to 3 butelki szklane, około 30 butelek plastikowych lub 50 puszek. Takie same stawki opłaty produktowej oznacza znak równości w zakresie zaśmiecania środowiska pomiędzy 3 butelkami szklanymi, 30 butelkami PET oraz 50 puszkami po napojach. Z tym stanowiskiem trudno się zgodzić - dodała.