Kryzys w niemieckich plantacjach chmielu. Czy w Polsce jest podobnie?

W związku z epidemią i zaostrzeniem przepisów dotyczących przekraczania granic polscy pracownicy sezonowi mogą mieć kłopot zarówno z przyjechaniem do pracy jak i późniejszym powrotem do domów. To zniechęca. W Rumunii natomiast znacznie zaostrzono przepisy dotyczące wyjazdów do pracy za granicą, chodzi o umowy o pracę, dodatkowe dokumenty i działania pracodawcy.

Zamknięte granice, silne ograniczenia i duża niepewność z powodu kryzysu koronowirusowego niepokoją obecnie wielu rolników. Jeśli chmiel nie dostanie się na druty, a szparagi nie zostaną zebrane, zagrożony będzie cały roczny dochód, a tym samym istnienie wielu rodzinnych gospodarstw.

- Niektóre odmiany chmielu wymagają już prac wiosennych - druty należy przygotować i zawiesić, a za kilka tygodni rozpoczyna się tak zwana instalacja młodych pędów na drucie. Jürgen Weishaupt, dyrektor zarządzający Tettnang Hop Growers Association, wylicza, że ​​ta wiosenna praca będzie wymagała około 700 do 800 pracowników w samym obszarze uprawy chmielu w Tettnang - mówi Jürgen Weishaupt, dyrektor zarządzający Tettnanger Hop Growers Association .

Bezpieczeństwo dostaw dla przemysłu piwowarskiego

- Niemiecki chmiel stanowi 40 procent światowego rynku chmielu w ogóle - nie chodzi więc tylko o bezpieczeństwo dostaw dla światowego przemysłu piwowarskiego - mówi Weishaupt.

Browary coraz częściej pytają o gwarancje dostawy chmielu na ten rok. Nikt takich gwarancji nie może jednak złożyć. - Obecnie organizujemy wyjazdy dla pracowników przy zbiorach - mówi Weishaupt.Jest to szczególnie trudne dla pracowników z Rumunii, ponieważ Węgry całkowicie zamknęły swoje granice, a zatem tranzyt nie jest już możliwy.

Według Weishaupt około 40 procent osób pomagających w zbiorach w gospodarstwach w regionie pochodzi z Polski, około 60 procent z Rumunii.

Weishaupt podkreśla, że ​​pracownicy nie stanowią zagrożenia i że przestrzegane są wszystkie niezbędne środki higieny. Praca jest wykonywana na zewnątrz, a nie w grupach. Jeśli pracownicy chcą wjechać do Niemiec, potrzebują umowy o pracę i zaświadczenia o dojeżdżaniu do pracy. Ponadto pracodawca musi zgłosić nazwiska podróżnych, w tym dokładne dane przyjazdu i opis stanowiska, policji federalnej. Dla Weishaupt jest jednak jasne, że pomimo wszelkich starań nie wszyscy pracownicy sezonowi, o których mowa, przyjdą. Dlatego rolnicy szukają alternatyw.