Krzysztof Kouyoumdjian, CEDC na Internetowym FRSiH: Branża alkoholi mocnych jest specyficzna

Krzysztof Kouyoumdjian podczas debaty stwierdził, że branża alkoholowa ucierpiała poprzez zamknięcie gastronomii wiosną i obecnie.

– Branża alkoholi mocnych jest specyficzna. Od czasu pierwszego lockdownu dużo nauczyliśmy się. Najwięcej o konsumencie. Nauczyliśmy się tego, że nasza branża jest powiązana z tą częścią gospodarki, która mocno ucierpiała, czyli z gastronomią. Branża alkoholi mocnych nie może reklamować się, dlatego gastronomia była dla nas tym kanałem, gdzie można było pokazać alkohole, ich nowe smaki, produkty, jak je pić, z czym mieszać, łączyć. Mogliśmy je promować. Ten kanał był wiosną zamknięty, teraz jest ponownie. Te kilkanaście procent biznesu ważnego dla nas nie tylko pod względem sprzedażowym, ale i promocji marek jest dotknięty. Mam nadzieję, że nie na długo, bo utrata w dłuższej perspektywie może być kosztowna – wyjaśnił.

Dyrektor CEDC odniósł się także m.in. do spożywania alkoholu przez Polaków w czasie lockdownu.

– Polacy piją alkohol w duchu zachodnim. Na podstawie naszych danych Polacy kupowali w czasie lockdownu dużo mocnego alkoholu, ale były to zakupy na zapas. Nie dostrzegliśmy dużego boomu sprzedażowego. Najwięcej kupowano whisky. I to z górnej półki. Konsument jeśli pije alkohol, to nie po to, żeby zapić smutki, a spróbować dobrego trunku premium, żeby poczuć coś dobrego – ocenił.