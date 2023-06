W każdej hali Makro Polska mamy specjalistów do spraw sprzedaży wina, którzy na co dzień wspierają naszych klientów - mówi Krzysztof Zysiak, ekspert i sommelier w Makro Polska.

Krzysztof Zysiak, ekspert Sommelier w Makro Polska, fot. materiały prasowe

Trendy w branży alkoholowej

- Oprócz znanych i popularnych drinków na bazie mocnych alkoholi, wprowadzamy nowości, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów. Zaczynamy m.in. używać musów owocowych, syropów, ziół, pulp owocowych oraz świeżych owoców. Wszystko po to, aby uatrakcyjnić zarówno smak jak i efekt wizualny podawanych koktajli. Obecnie efekt wizualny, oprócz smaku, jest jednym z podstawowych elementów, który pomaga klientom dokonać wyboru - mówi Krzysztof Zysiak, ekspert i sommelier w Makro Polska.

- Nikt nie spodziewał się, że koktajle na bazie wina bezalkoholowego, staną się popularne w tak krótkim czasie - dodaje.

- Wina bezalkoholowe sprzedają się dobrze, to naprawdę mocny trend. Jest to nowość, ponieważ sprzedajemy je od około trzech lat. Byliśmy firmą, która jako jedna z pierwszych, a być może nawet pierwsza w Polsce, wprowadziła je na rynek. Zaczynaliśmy od wina musującego i spokojnego dostępnych wyłącznie w Makro Polska - tłumaczy.

Wina bezalkoholowe coraz lepiej radzą sobie na rynku

- Wiele razy zastanawialiśmy, się w jaki sposób przekazywać klientom informację o winach bezalkoholowych. Z początku oparliśmy się na tezie, iż bezalkoholowe wino musujące jest przydatne w przypadku różnych eventów czy uroczystości. Jest ono dedykowane dla osób kierujących pojazdami, ponieważ wtedy jednoczą się z całą grupą - opowiada ekspert.

Krzysztof Zysiak podkreśla, że Makro Polska wychodzi do swoich klientów z odpowiedzią na ich potrzeby.

- Dlatego w programie MAKRO WINE CLUB proponujemy wiele gotowych rozwiązań, między innymi również drinków na bazie win bezalkoholowych musujących jak i spokojnych. Mogą być one dobrym rozwiązaniem dla wszelkiego rodzaju lokali gastronomicznych, które nie posiadają koncesji na sprzedaż alkoholu, na przykład dla kawiarni czy cukierni oraz oczywiście dla całej pozostałej gastronomii - zauważa Krzysztof Zysiak.

Specjaliści Makro Polska pomagają klientom w wyborze win

- W każdej hali Makro Polska mamy specjalistów do spraw sprzedaży wina, którzy na co dzień wspierają naszych klientów. Podpowiadają, radzą, przekazują gotowe rozwiązania, również w zakresie food cost i food paring. Wszystko po to, aby wino kupowane w Makro, dobrze się sprzedawało w firmach handlowych. Nasi klienci znajdą w halach Makro wyspecjalizowanych i wyszkolonych specjalistów, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy WSET 2 i potrafią kompleksowo doradzić, jakie wino, w jakich sytuacjach i do jakich potraw należy zastosować i dobrać - tłumaczy ekspert.

- Zachęcam do korzystania z wiedzy i usług Makro Polska oraz specjalistów do spraw wina, po to, aby lepiej sprzedawać i proponować wino oraz aby nie omijać trendów rynkowych - podsumowuje Krzysztof Zysiak.

