Kto odkupi Browar w Cieszynie od Grupy Żywiec? Browar Braniewo też na sprzedaż. Trwają rozmowy

Redakcja portalspozywczy.pl przesłała zapytanie do Janusza Palikota, a także do jego biura prasowego w sprawie Browaru Zamkowego w Cieszynie.

- Niestety w temacie zadanych przez Panią pytań nie udzielamy żadnych informacji – odpowiedział nam Przemysław Bobrowicz, dyrektor do spraw marketingu Browaru Tenczynek, który należy do Janusza Palikota. Na razie wciąż jeszcze czekamy na odpowiedź od samego Janusza Palikota.

Browar Zamkowy w Cieszynie i Browar w Braniewie na sprzedaż

Z kolei do Grupy Żywiec przesłaliśmy zapytanie jakie plany ma Grupa Żywiec co do Browaru w Braniewie, czy podobne jak dla Browaru w Cieszynie. Grupa Żywiec potwierdza, ze oba browary zostały przeznaczone na sprzedaż lub do zamknięcia i podkreśla, że jest to trudny moment w działalności Grupy.

- W tym tygodniu spotkaliśmy się także z pracownikami Browaru w Braniewie, aby podzielić się z nimi informacją na temat naszych zamiarów wobec przyszłości browaru. Poinformowaliśmy ich, że zamknięcie browaru to krok ostateczny, jeśli nie udałoby się sprzedać browaru do końca pierwszego kwartału następnego roku. Prowadzimy już rozmowy w kierunku sprzedaży, ale na ten moment nie możemy podać więcej szczegółów - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Magdalena Brzezińska, dyrektor do spraw korporacyjnych Grupy Żywiec.

- W związku z narastającymi wyzwaniami rynkowymi Grupa Żywiec musi skoncentrować wszystkie swoje zasoby na kluczowych obszarach. Niestety wiąże się to też z koniecznością rezygnacji z części aktywów, którym nie bylibyśmy w stanie zapewnić finansowania w przyszłości. Doprowadzenie do sprzedaży jest naszym priorytetem i rozmowy są w toku - dodaje Magdalena Brzezińska.

Grupa Żywiec wydała też wcześniej oświadczenie w sprawie Browaru Zamkowego w Cieszynie informując, że proces sprzedaży lub zamknięcia ma nastąpić do końca pierwszego kwartału 2021 roku.

- Poinformowaliśmy pracowników Browaru Zamkowego Cieszyn o zamiarze zamknięcia browaru do końca pierwszego kwartału 2021, jeśli do tego czasu nie znajdzie się nabywca zainteresowany przejęciem spółki od Grupy Żywiec. Aktywnie działamy w kierunku sprzedaży i jest naszym priorytetem aby do takiej transakcji doprowadzić - czytamy w oświadczeniu Grupy.