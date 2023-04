Alkohole i używki

Kto przejmie browar w Leżajsku? Prezes Grupy Żywiec wyjaśnia

Różne wstępne deklaracje związane z zakupem browaru są i teraz musimy poświęcić na to czas, żeby te propozycje przejrzeć. Grupa Żywiec nie wyklucza żadnego zakresu sprzedaży, w tym browaru, jeśli pojawi się wiarygodna i komercyjnie uzasadniona oferta – powiedział nam Simon Amor, prezes Grupy Żywiec. Dodajmy, że Grupa Żywiec przesuwa ostateczną decyzję co do przyszłości browaru Leżajsk do czasu przeprowadzeniu rzetelnej analizy ofert zakupu. Grupa szacuje, że proces rozmów potrwa do połowy lata. Firma otrzymała wstępne zainteresowanie złożeniem oferty na rożny zakres od podmiotów z różnych branż.

Simon Amor, prezes Grupy Żywiec, w rozmowie z nami opowiedział o dalszych możliwych rozwiązaniach dotyczących przyszłości browaru Leżajsk. / fot. materiały prasowe