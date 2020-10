Kuba Wojewódzki i Janusz Palikot założyli spółkę Przyjazne Państwo, będą produkować piwo i napoje z olejami CBD

- Założyliśmy spółkę akcyjną, która nazywa się Przyjazne Państwo, która będzie zajmowała się produkcją napojów alkoholowych z dodatkiem CBD ale i bez CBD, oraz także napojów bezalkoholowych. CBD To frakcja olei uzyskiwanych z konopii lnianych, czyli przemysłowych – mówił w środę Janusz Palikot.

- CBD to frakcja, która jest dopuszczona do sprzedaży, do konsumpcji i do leczenia ciężkich chorób jak np. stwardnienie rozsiane czy choroby nowotworowe, ma też ogólne właściwości prozdrowotne – dodał.

- Jest trend na świecie powstawania produktów z tymi olejami i my tez postanowiliśmy robić takie produkty. Pierwszym będzie piwo „Uwolnić Bucha”. Będzie to piwo górnej fermentacji z rodziny IPA, przy użyciu chmieli amerykańskich, które mają cechy podobne do marihuany, a konopie i chmiele to bliska rodzina roślinna – mówił Janusz Palikot.

Kuba Wojewódzki podkreślił zaś, że CBD nie uzależnia i nie odurza.

Spółka Przyjazne Państwo nie będzie sama produkowała napojów, ale będzie je zlecała innym producentom.

- Pierwsza partia będzie robiona w Browarze Tenczynek, ale jesteśmy w trakcie fuzji i łączenia Browaru Tenczynek i Doctor Brew i od stycznia będzie to jedna organizacja, więc pod marką Doctor Brew to będą już piwa produkowane w Tenczynku. Więc piwo Buch będzie produkowane przez obie dzisiejsze firmy – tłumaczył Janusz Palikot.

Tomasz Czechowski zdradził zaś, że piwo ma być dostępne w szerokiej dystrybucji, także w restauracjach Kuby Wojewódzkiego Niwinni Czrodzieje 2.0 oraz w nowym biznesie Kuby – sieci street food.

- Jeśli chodzi o dystrybucję to stawiamy na kanał nowoczesny jak i tradycyjny, ale jesteśmy otwarci na każdy kanał i na każdą współpracę. Wiemy jaka jest obecnie sytuacja, wiec także myślmy o e-commerce, czyli będzie też sprzedażw internecie, ale też w restauracjach, jak np. u Kuby w Niewinnych Czarodziejach – mówił Tomasz Czechowski.

- Mogę powiedzieć, że sieć moich restauracji się rozwija i niedługo ruszamy ze street foodem, a to będzie idealne miejsce gdzie będzie można uwolnić Bucha i idealnie zakąsić – dodał Kuba Wojewódzki.