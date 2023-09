Stock Spirits Group sfinalizował kolejne przejęcie. Tym razem producent alkoholi kupił firmę Borco-Marken-Import Matthiesen producenta i dystrybutora międzynarodowych marek alkoholi wysokoprocentowych w Niemczech.

Stock Spirits sfinalizował zakup firmy Borco, właściciela marki Sierra Tequila. / fot. Kuba

Stock Spirits sfinalizował zakup firmy Borco, producenta alkoholi z Hamburga, właściciela marki Sierra Tequila

Transakcja pozwoli Stock Spirits uzyskać dostęp do dużego niemieckiego rynku alkoholi wysokoprocentowych oraz wprowadzenie wybranych własnych marek do sieci dystrybucyjnej Borco. Ponadto Stock Spirits wzbogaci swoje portfolio, rozszerzając je o międzynarodowe alkohole premium z oferty Borco, w tym kultową markę SIERRA TEQUILA. Jest ona dostępna w około 90 krajach i zajmuje obecnie 2. miejsce w Europie pod względem sprzedaży. Tequila jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się kategorią alkoholi na świecie. Ze względu na swój ogromny potencjał umożliwi Stock Spirits rozszerzenie swojej obecności na rynkach międzynarodowych.

Cieszymy się, że możemy powitać zespół Borco jako część Stock Spirits Group. Transakcja jest częścią naszej strategii rozwoju i pomoże nam zrealizować ambicję, aby do 2027 roku stać się wiodącą firmą alkoholową w segmencie mainstream w Europie. Z kolei Borco zyska lepsze możliwości rozwoju i poszerzy swoje portfolio o marki Stock Spirits. Dla Stock Spirits głównymi korzyściami są dostęp do atrakcyjnego rynku niemieckiego i wejście do dynamicznego segmentu tequili poprzez dodanie kultowej Sierra Tequila do naszego portfolio - powiedział Jean-Christophe Coutures, dyrektor generalny Stock Spirits.

Borco zyskuje silnego inwestora strategicznego, który pomoże firmie rozwinąć własne marki na arenie międzynarodowej. Skorzysta również z lepszych możliwości rozwoju na swoich rodzimych rynkach w Niemczech i Austrii dzięki dostępowi do portfolio Stock Spirits. Wzbogacony asortyment Borco zapewni wartość i wybór niemieckim konsumentom i detalistom. Firma skorzysta również na byciu częścią większej Grupy, uzyskując dostęp do inwestycji, nowoczesnych narzędzi i systemów, a pracownicy do nowych możliwości kariery.

Czwarte przejęcie Stocka w tym roku

Borco to czwarta akwizycja Stock Spirits zrealizowana w ciągu ostatnich miesięcy. Przypomnijmy, że spółka sfinalizowała transakcję z polskim Polmosem Bielsko-Biała, ekspertem w produkcji wysokiej jakości wódek czystych i smakowych. Umożliwi to Stock Spirits stworzenie kompletnego portfolio w segmencie wódki w Polsce w kategoriach mainstream i premium.

Pozostałe dwie transakcje dotyczą rynku francuskiego. Zakup szkockiej whisky Clan Campbell umożliwi Stock Spirits wejście do atrakcyjnej kategorii whisky, a przejęcie Dugas, wiodącego twórcy marek i dystrybutora alkoholi premium i super premium we Francji, na obecność na tym dużym rynku.

Stock Spirits koncentruje się na trwałym budowaniu wartości. W ostatnich miesiącach firma sfinalizowała cztery przejęcia. Umożliwią one szybki rozwój na nowych rynkach w Europie oraz wejście w nowe dla Stock Spirits kategorie tequili i whisky, które mają duży potencjał wzrostowy. Przejęcie Borco zapewnia firmie obecność na jednym z największych rynków w Europie oraz dostęp do Sierra Tequila, wiodącej marki tequili w Europie - mówi Krzysztof Krawczyk, Partner w CVC Capital Partners.

