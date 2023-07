Zbadaliśmy zapotrzebowania na produkty alkoholowe, segment piw bezalkoholowych oraz potencjalne zainteresowanie produktami, jakimi są drinki bezalkoholowe. Okazało się, że rynek ten notuje kilkudziesięcioprocentowe wzrosty sprzedaży - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Krzysztof Wróbel, specjalista d/s sprzedaży Booze.

Pomysł na ten biznes zaczął się od degustacji rumu bezalkoholowego. Na rynku drinków non-alko brakowało wówczas klasyków jak Rum-Cola czy Whisky-Cola.

Sprzedaż drinków bezalkoholowych Booze w 2022 roku wzrosła o 20 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Jaka jest historia Waszej firmy? Skąd pomysł i kiedy zaczęliście?

Krzysztof Wróbel, specjalista d/s sprzedaży Booze: Firma Booze Sp. z o.o. została założona w 2019 roku, aby odtworzyć najpopularniejsze na świecie drinki w wersji bezalkoholowej.

Pomysł na produkcję gotowych drinków bezalkoholowych powstał w trakcie degustacji rumu bezalkoholowego, który był smaczny z lodem, ale po zmieszaniu go z Coca-Colą smak dużo stracił na wartości. Postanowiliśmy zgłębić rynek i zrobić gotowy produkt, którego nie trzeba będzie dodatkowo przygotowywać, będzie w przystępnej cenie i jest gotowy do spożycia po zakupie. Na rynku istniały drinki bezalkoholowe, ale głównie na bazie cytrusów jak Mohito, Sex on the Beach, czy Pina Colada, brakowało klasyków jak Rum-Cola czy Whisky-Cola.

Zainteresowani coraz prężniej rozwijającymi się rynkami alkoholi bezalkoholowych postanowiliśmy znaleźć niszę w tym segmencie, aby nie powielać stereotypów i stworzyć coś wyjątkowego. Okazało się, że alkohole bezalkoholowe istnieją na świecie od dłuższego czasu i wiele z nich zostało wyróżnionych nagrodami za innowacyjność

Zbadaliśmy zapotrzebowania na produkty alkoholowe, segment piw bezalkoholowych oraz potencjalne zainteresowanie produktami, jakimi są drinki bezalkoholowe i okazało się, że rynek ten notuje kilkudziesięcioprocentowe wzrosty sprzedaży.

Z rezultatów na 100 badanych wynika iż 36% osób pijących alkohol jest zainteresowana spróbowaniem drinków bezalkoholowych opartych na kultowych smakach drinków alkoholowych.

Konsekwencją wyników była żmudna praca nad uzyskaniem smaków, które mogłyby idealnie odzwierciedlić smaki klasycznych drinków. Technologowie żywieniowi pracowali ponad rok nad wynalezieniem smaków, które spełniłyby nasze wysokie standardy jakości.

Po kilkuset degustacjach wprowadziliśmy na rynek 3 drinki o smakach Rum-Cola, Gin-Tonic i Cognac-Cola. Po kolejnych miesiącach udało nam się odtworzyć Whisky-Cola i od niedawna Aperitif Sparkling Wine, czyli popularny Aperol-Spritz.

Naszym celem było stworzenie drinków premium opartych na naturalnych esencjach oraz aromatach. Nasze drinki mają wyróżniać się mniejsza zawartością cukru oraz brakiem kofeiny co jest spowodowane większą świadomością konsumenta. Produkt charakteryzuje również niski stopień nagazowania co ma spowodować odczucie picia czegoś wyjątkowego, jak w przypadku picia szampana. Naszą misją jest też, aby drinki były nie tylko smaczne, ale żeby promowały zdrowszy styl życia, bo ważny jest smak, a nie ilość alkoholu.

Jak kształtuje się sprzedaż drinków bezalkoholowych?

Sprzedaż drinków bezalkoholowych Booze rośnie z roku na rok. W 2022 roku sprzedaż wzrosła o 20% w stosunku do roku poprzedniego. Głównym powodem wzrostu sprzedaży jest coraz większa popularność drinków bezalkoholowych. Coraz więcej osób świadomie wybiera drinki bezalkoholowe, ponieważ są zdrowsze i lepsze dla zdrowia niż drinki alkoholowe.

Jak rozwijacie portfolio? Czy w planach są nowe smaki?

W chwili obecnej nasze portfolio składa się z 5 drinków: Aperitif Sparkling Wine, Whisky-Cola, Rum-Cola, Gin-Toni i Koniak-Cola. Obecnie pracujemy nad kolejnym smakiem – Jaegermeister-RedBull, dla którego, ze względów zastrzeżonych znaków towarowych, będziemy musieli wymyśleć odpowiednią nazwę.

